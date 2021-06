Quartararo : "Ce podium, c'est comme une victoire"

Fabio Quartararo a fait son retour sur le podium en ralliant l'arrivée du Grand Prix d'Allemagne à la troisième position. Privé du même résultat à Barcelone par les pénalités qui lui ont été infligées, il empoche 16 précieux points qui lui permettent d'augmenter son avance au championnat en la portant à 22 unités sur Johann Zarco, plus en difficulté que lui durant cette course. Bien qu'habitué à la victoire, ce podium "qui vaut de l'or", le Niçois l'accueille comme un soulagement. "Je pense que ce podium, c'est comme une victoire", résume-t-il au micro de Canal+.

Car Quartararo a bel et bien semblé le seul en mesure d'endiguer la perte massive observée chez Yamaha ce week-end, sur une piste pourtant théoriquement favorable aux M1 par le passé. Lui qui a frôlé la pole position, il savait qu'il n'avait pas le niveau pour viser la victoire et, alors que ses collègues se débattaient tant bien que mal en fond de peloton, il a pour sa part oscillé entre la sixième et la troisième place, un moindre mal.

"Ce matin, on a vu que notre point faible se trouvait dans le secteur 2", explique le pilote français. "Je savais qu'on allait être en difficulté et c'est ce qui s'est passé pendant la course. J'étais extrêmement lent dans les virages 6 et 7. Dans les autres portions du circuit, ça allait plutôt bien, mais j'ai eu beaucoup de mal dans ces virages où l'on reste longtemps sur l'angle. J'ai fait de mon mieux, mais c’était assez clair."

"C'était une course difficile. On a eu beaucoup de mal ce week-end, et avec l'équipe c'était assez clair : ce matin, on a vu que le rythme était bon, mais pas pour la victoire. On a vu que Miguel [Oliveira] et Marc [Márquez] étaient simplement plus rapides que nous. Pas de beaucoup, mais de deux ou trois dixièmes", explique-t-il au site officiel du MotoGP. "Avec l'équipe, on s'est dit que le premier objectif était de finir devant les Ducati, et ensuite d'essayer de finir sur le podium. C'est ce que nous avons fait et je suis très heureux de ce podium."

Un départ compliqué

Outre l'infériorité de son rythme, Quartararo s'est mis dans une situation quelque peu compliquée au départ, en se faisant enfermer à l'entrée du premier virage, avec à sa gauche Johann Zarco, à sa droite Aleix Espargaró, et derrière lui un Marc Márquez qui klaxonnait déjà. "Le premier virage a été assez mauvais pour moi. J'ai pris un bon départ, mais j'ai du mal à freiner tard dans le premier virage", explique-t-il.

"Je n'ai pas paniqué", ajoute-t-il auprès de Canal+, "mais je dois améliorer le freinage après le départ. Pour l'instant, c'est un de mes points faibles et j'espère le transformer en point fort. En ce moment, je fais tout le temps de bons départs, mais je n'arrive jamais à vraiment jauger mon point de freinage et c'est une chose pour laquelle je dois prendre un peu plus d'expérience. Il faut que je sois un peu plus à la limite sur les premiers freinages."

Également passé par Jack Miller et Miguel Oliveira, le pilote Yamaha est resté six tours à la sixième place, prouvant une nouvelle fois qu'il parvient à ne pas perdre son calme face aux écueils. Conscient que la victoire n'était pas pour lui, il s'est employé à peu à peu remonter vers la meilleure place envisageable, la troisième.

"Quand la pluie est arrivée j'ai pensé au Mans, où ça avait été un bon moment, mais sur cette piste-ci c'est un cauchemar pour dépasser. Quand Miguel est passé deuxième, j'ai su qu'ils allaient s'échapper. J'étais derrière Aleix et Jack, et il fallait que je gère mes pneus. J'ai pas mal appris à gérer [mes pneus] pendant cette course, j'ai essayé d'être calme. Ce podium était très important, on n'avait pas vraiment les bonnes sensations − elles étaient bonnes, mais ce n'étaient pas celles qu'il fallait."

C'est finalement avec un véritable soulagement que Fabio Quartararo a fait aujourd'hui son retour sur la troisième marche du podium, celle sur laquelle il aurait dû monter à la régulière s'il n'avait pas été pénalisé lors de la course précédente. Une façon de remettre les compteurs à zéro.

"Barcelone, ça a été un peu le bordel pour moi. J'ai pris une pénalité de trois secondes pour avoir tiré tout droit dans la chicane, ensuite ma combinaison s'est ouverte, puis trois heures plus tard j'ai reçu une autre pénalité de trois secondes. C'était assez étrange et c'était important de revenir. Le test de lundi a été important et revenir sur le podium, à la place à laquelle j'avais fini à Barcelone, c'est positif. Notre régularité est bien meilleure que l'année dernière", se félicite-t-il.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Chloé Millois