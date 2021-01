Fabio Quartararo fait sa première visite à l'usine Yamaha

Fabio Quartararo a officiellement intégré le team Yamaha factory ce lundi, en se rendant pour la première fois à Gerno di Lesmo, près du circuit de Monza en Italie, où le constructeur a sa base européenne. L'équipe a publié des photos montrant le pilote français entouré de Lin Jarvis, patron de Yamaha Motor Racing, et Massimo Meregalli, le directeur du team officiel.

"Nous avons un invité VIP aujourd'hui !" a écrit Yamaha sur son compte Twitter. "Fabio Quartararo visite le siège de Yamaha Motor Racing pour la première fois."

Fabio Quartararo succède à la légende Valentino Rossi, qui fait le chemin inverse en rejoignant le team Petronas, au sein duquel El Diablo a disputé ses deux premières saisons en MotoGP. Une première campagne très convaincante avec la Yamaha privée, marquée par six podiums, lui a permis de signer son contrat avec l'équipe d'usine dès le mois de janvier 2020.

Cette saison 2020 a été contrastée pour Quartararo, vainqueur de ses trois premières courses, ce qu'aucun pilote français n'avait connu depuis Régis Laconi en 1999, et longtemps en tête du championnat avant une fin de saison difficile, qui l'a vu terminer à la huitième place de la catégorie. Yamaha a cumulé les difficultés avec sa machine et Quartararo entend devenir un leader technique de la marque et être l'un des principaux acteurs du développement.

Le #20 ne devrait reprendre la piste que le 6 mars à Losail, où des tests ont été ajoutés après l'annulation du déplacement prévu à Sepang pour cause de COVID-19. Son nouvel équipier, Maverick Viñales, sera en revanche en piste dès cette semaine à Jerez, profitant des essais du WorldSBK sur le circuit pour se remettre en jambe, au guidon d'une Yamaha R1.

Il faudra attendre le 15 février pour la présentation de la Yamaha M1 version 2021, qui devrait peu évoluer puisque les moteurs et l'aérodynamique ont été gelés, afin de limiter les dépenses après une année marquée par la pandémie de COVID-19. Une évolution aérodynamique sera permise durant la saison.