Le problème de Quartararo en Aragón identifié par Michelin

Michelin a identifié la cause de la dégringolade de Fabio Quartararo au Grand Prix d'Aragón. Parti en pole, le Français a rapidement chuté dans le classement pour voir l'arrivée au 18e rang. Très vite, Quartararo a mis en cause son pneu avant, un medium qu'il n'avait pas testé pendant les essais. Et selon Piero Taramasso, qui exclut tout problème sur le pneu, c'est le manque de données qui a provoqué les soucis d'adhérence rencontrés par le pilote, puisque le team SRT a opté pour une pression trop élevée.

"Nous avons échangé les données et la situation est claire", a déclaré le responsable de la compétition deux roues de Michelin à Motorsport.com. "Du point de vue du pneu, il n'y a aucun problème, le pneu était OK. Le choix du pneu medium à l'avant était le bon, compte tenu des conditions de piste ainsi que des résultats à la fin de la course. Il n'y a donc pas non plus de problème lié à la gomme choisie."

"Le problème est qu'ils n'ont pas pu essayer le pneu medium pendant les EL4, dans des conditions qui étaient similaires à celles de la course, ils n'avaient donc pas de données pour comprendre quelles pressions utiliser et ils ont calculé des pressions de base qui se sont révélées un peu plus élevées que ce qu'elles auraient dû être."

Le schéma de la course de Quartararo a contribué à faire monter la pression dans le pneu : "En partant avec des pressions un peu plus élevées, puis avec le pilotage agressif des premiers tours et le fait d'être dans le trafic, la pression a [encore] augmenté", confirme Taramasso. "On sait que lorsque l'on suit d'autres motos, le pneu ne se refroidit pas et la pression continue donc à augmenter, ce qui change le comportement de la moto. Dès lors, pour Fabio tout est devenu difficile."

Jeudi, Fabio Quartararo a précisé qu'il ne regrettait pas d'avoir choisi le pneu medium pour la course, puisqu'il n'était pas en confiance avec le soft, même si son accident en EL3 l'a privé d'une évaluation décisive lors des EL4 avec la monte pneumatique finalement utilisée en course.

Le MotoGP est à nouveau en Aragón ce week-end et le pilote français a prévu de continuer à tester le pneu medium mais aussi d'évaluer différentes combinaisons entre l'avant et l'arrière, afin d'avoir suffisamment de données pour la course. Avec de faibles températures dans la matinée, les Essais Libres 2 pourraient déjà s'avérer déterminants pour bien préparer le Grand Prix.

Avec Matteo Nugnes et Léna Buffa