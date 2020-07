Quartararo reste prudent malgré un bon rythme pour la course

Qualifié en pole position pour la deuxième course de suite en ce tout début de championnat (la quatrième fois consécutive si l'on prend en compte la fin de saison dernière !), Fabio Quartararo est convaincu que rien n'est encore gagné pour lui sur ce Grand Prix d'Andalousie. Sur ses gardes, le Français sait qu'il a peu de chances de pouvoir rééditer une course à l'identique de celle qui, dimanche dernier, l'a mené à la victoire pour la première fois.

Ce qui se jouera ce dimanche après-midi, c'est le point culminant d'un duel qui l'a opposé à Maverick Viñales depuis le début du week-end. Un Viñales qui n'avait qu'un seul point à corriger après le premier Grand Prix : le choix de son pneu, lui qui avait tenté le pari du tendre la semaine dernière. Aujourd'hui, il prendra le pneu dur à l'avant, là-dessus il ne semblait avoir aucun doute à l'issue de la deuxième journée.

L'autre adversaire que devra battre Quartararo, ce sont les conditions. Car la chaleur est toujours extrême à Jerez, plus encore que le week-end dernier : les prévisions annoncent tout de même 37°C à l'heure du départ ! Après les alertes de la première course, marquée par plusieurs chutes et erreurs, même chez les favoris, le Français veut donc faire particulièrement attention.

Dans la stratégie à définir pour la course, l'absence de Marc Márquez ne semble pas changer grand-chose pour celui qui, dimanche dernier, avait parfaitement su tirer son épingle du jeu lorsque le favori était sorti de la piste dans les premiers tours. "Le rythme qu'il a affiché la semaine dernière était très élevé, mais malheureusement il n'est pas là. Je m'attends donc à une très bonne course − j'espère faire la même que la semaine dernière ! Mais Maverick est très fort, et il y a plusieurs pilotes qui sont par là. Je vais faire de mon mieux pour rester devant, essayer de prendre un bon départ et de faire de bons premiers tours."

"Il faut être intelligents, je pense. On a un très bon rythme mais il faut faire attention, on sait que le grip est toujours très étrange après le Moto2. Je vais bien sûr essayer de faire de mon mieux, comme toujours, mais on voit que la dernière fois Maverick a failli partir en highside au virage 8, Marc s'est fait une chaleur, alors on sait que les conditions de piste ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui", pressent Fabio Quartararo.

"Il faudra donc s'adapter le plus vite possible mais en tout cas je suis confiant, j'ai eu un bon rythme [samedi] et j'ai hâte d'être sur la grille", souligne le pilote Petronas, surpris d'être en pole et surtout ravi d'avoir affiché durant les essais libres un rythme solide et prometteur.

"Ça a été une très bonne journée pour nous. Les EL4 ont été très positifs, on a fait dix tours de suite à un très bon rythme et c'était très important pour nous", se félicite-t-il, lui qui, pour cette séance disputée dans des conditions similaires à la course, a opté pour les mêmes options pneumatiques que la semaine dernière : dur à l'avant, tendre à l'arrière.

"On semble être sur du hard-soft", confirme-t-il au site officiel du MotoGP, "mais il faut aussi prendre en considération le pneu [arrière] medium pour la course. Je ne m'attendais pas à faire un aussi bon rythme en EL3 [avec ce pneu], j'étais en 1'37 bas pendant six tours ! Ça n'est donc pas un choix facile mais il va falloir bien y réfléchir pour la course. En tout cas, à l'avant on va prendre le hard, c'est certain, et à l'arrière le soft ou le medium."

Craint-il un éventuel problème de surchauffe sur son pneu avant si jamais il ne peut bénéficier d'une piste dégagée devant lui dans la première partie de la course ? "Ça va. Le problème de surchauffe du pneu avant qu'on a pu avoir c'était sur des pilotes comme la Malaisie, des pistes où la ligne droite est longue et où l'on prend de l'aspiration. Mais ici il n'y a pas de longue ligne droite, elle est très courte", rappelle-t-il.

"La dernière fois, j'étais cinquième dans le premier tour et les pneus étaient OK alors il n'y a pas de problème ici. Même si je prends un mauvais départ et que je suis dans une mauvaise position, je sais que j'ai le rythme et je suis donc confiant", conclut Fabio Quartararo.