Ravi de son rythme, Quartararo redoute une course pluvieuse

Fabio Quartararo a signé le meilleur temps des qualifications au Red Bull Ring mais il ne sera pas en pole, ce tour ayant été annulé pour un passage hors des limites de la piste. La deuxième meilleure performance réalisée par le leader du championnat lui permettra néanmoins de s'élancer depuis la première ligne, à la troisième position. C'est donc sans véritable regret qu'il abordera la course, avant tout satisfait du niveau de sa Yamaha sur piste sèche.

"Ce qui est sûr, c’est que j’ai fait le maximum, j’ai vu que j’avais une opportunité de faire une première ligne", a déclaré Quartararo au micro de Canal +. "Dans le dernier tour, j’essayais vraiment de pousser à la limite, j’ai fait beaucoup d’erreurs, même quand j’ai vu 1'22"9 j’étais assez surpris, mais malheureusement, je suis allé dans le vert pour quelques centimètres et je savais que c’était annulé."

"Malheureusement, on n’a pas pu avoir la pole, mais on sait très bien qu’on a un très bon rythme dans des conditions sèches, mais normalement demain on aura des conditions mouillées. J’espère trouver quelque chose pour demain, mais en tout cas on a fait le job aujourd’hui et c’est le plus important."

Quartararo a eu besoin de temps pour trouver ce bon rythme et malgré sa deuxième place en EL3, derrière Pecco Bagnaia, ce n'est qu'en EL4, seule séance qu'il a conclue à la première place ce week-end, qu'il a été véritablement à son aise au guidon de la Yamaha. "Hier, j'avais beaucoup de mal à freiner la moto", a déclaré le Français en conférence de presse. "La même chose ce matin, le virage 3 était vraiment critique. Je me suis fait quelques frayeurs au virage 2, avec quelques blocages. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des progrès en EL4."

"J'ai fait des progrès dans le dernier time attack ce matin, les sensations étaient nettement meilleures, et cet après-midi j'ai pu faire un bien meilleur chrono en medium neuf en EL4. J'ai testé le dur à l'arrière, qui n'était pas si bon. La dégradation des pneus est assez forte pour tout le monde ce week-end donc je pense que le rythme sera beaucoup plus lent demain, même si c'est sec. Mais je suis content du résultat. Avant le chrono annulé, c'était bien de voir 1'22 sur le tableau de bord."

Le résultat auquel Fabio Quartararo pourra prétendre en course sera intimement lié aux conditions météo. Ses chances seront plus élevées si les averses restent éloignées du circuit mais il assure qu'il n'a "pas à l'esprit" cet élément : "Si c'est sec, c'est beaucoup mieux pour moi, mais s'il pleut, ça sera [ouvert] pour tout le monde. J'ai plus de mal, mais on est ici pour travailler et essayer de décrocher le meilleur résultat possible. Je ne vais pas me tuer ! Je vais essayer de décrocher la meilleure place possible. On a fait le travail dans les courses précédentes. J'avais de bonnes sensations quand il pleuvait beaucoup. S'il pleut, j'espère que ça sera une grosse averse."

"Je vais être prêt, peu importe la position pour laquelle je vais me battre, je donnerai le maximum, parce que c’est dans les courses comme ça où l’on est en difficulté qu’il faut marquer le plus de points possibles", a-t-il ajouté. "Si c’est sous la pluie, il va falloir vraiment donner son maximum, je pense que c’est important pour le championnat, donc je serai vraiment concentré pour faire une belle course."

Quartararo préfère ne pas trop anticiper le scénario du Grand Prix : "Je pense que vu la météo, le meilleur plan est de ne pas en avoir ! On peut dire qu'on fera ceci si c'est sec, cela si c'est humide, mais à chaque fois qu'on aborde le premier virage, le plan change totalement. Donc je veux juste choisir les bons pneus et apprécier la course. Pas de plan !"

