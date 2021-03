Quartararo a redressé la barre : "Mes sensations étaient bien meilleures"

Fabio Quartararo a terminé sa deuxième journée de tests à Losail bien plus satisfait qu'il ne l'était samedi soir. Malgré des mains ravagées par les ampoules, son sourire franc traduisait les sensations retrouvées après une reprise quelque peu poussive hier. Ses chronos n'y trompent pas : auteur du plus gros gain depuis hier (1"7), il a été le seul à passer sous la barre de 1'54 et occupe la place de leader avec un temps de 1'53"940, à cinq dixièmes et demi du record des lieux.

"Je pense qu'on a fait une sorte d'erreur hier", admettait le Français à sa descente de la Yamaha, rassuré d'avoir vu que sa performance, dimanche, s'est améliorée de façon progressive au gré des pneus neufs montés sur sa M1. Plus à l'aise, il était aussi plus à même d'évaluer les nouveautés prévues à son programme de tests, notamment un nouveau châssis, qu'il utilisait lors de son meilleur tour. Un bras oscillant en carbone a également été évalué, même si c'est avec l'autre modèle, en aluminium, qu'il s'est montré le plus rapide.

Après ses 468 km bouclés sur la piste qatarie en deux jours, c'est en se disant déjà impatient de reprendre la piste mercredi qu'il a dressé le bilan de cette première partie d'essais auprès des médias.

As-tu pu mieux évaluer le package 2021 aujourd'hui ?

Aujourd'hui, mes sensations étaient bien meilleures. Ça reste difficile de l'évaluer, parce qu'on n'a pas gardé le même package qu'hier, on a testé encore beaucoup de choses, y compris un bras oscillant [en carbone]. Ça n'était donc pas facile de faire un commentaire clair au sujet du châssis de 2021. Concernant le bras oscillant, il faut encore qu'on voie. Mes sensations n'étaient pas les meilleures aujourd'hui, mais il faut qu'on le teste mieux et dans toutes les conditions. On le testera à nouveau dans deux jours.

En tout cas, le feedback est bon. J'ai fait de super chronos, j'ai eu un super rythme. La moto est super, c'est sûr, mais il faudra voir, parce que l'année dernière aussi on avait été rapides ici avec la moto de 2020. Il faut qu'on évalue ces deux jours. Ce sera vraiment bien de regarder les données avec le team, et de voir quelle direction prendre.

Le nouveau châssis semble très similaire à celui de 2019, avec lequel tu te trouvais vraiment bien. As-tu les mêmes sensations qu'avec celui-là ?

Il ne me donne pas encore les mêmes sensations que celui de 2019, j’espère que ça va venir ! On y travaille, et je pense que c'est très important parce que le châssis de 2019 était juste incroyable. On est en bonne voie. On veut prendre cette direction parce qu'il est clair que c'était le meilleur compromis. En termes de feeling, ça n'est pas la même chose, mais on a encore trois jours pour améliorer les sensations et nous rapprocher autant que possible du châssis de 2019.

Il semble qu'Aleix Espargaró, Maverick Viñales et toi êtes ceux qui ont affiché le meilleur rythme aujourd'hui. À quel point est-ce un bon indicateur ?

Je ne pense pas que ce soit un indicateur, parce qu'on ne s'est même pas vraiment concentré sur le rythme. Chaque fois qu'on prend la piste, on essaye quelque chose, on n'a jamais la même moto.

Je n'étais pas stressé ou sous pression, mais un peu effrayé, et finalement j'adore ça. Fabio Quartararo

C'était ton deuxième jour en tant que pilote officiel. Qu'est-ce que ça change ?

Je me sens bien. Avant de commencer la saison, j'ai gardé ça pour moi mais je me suis dit : "Wow ! C'est un job qui implique une grande responsabilité !" Je n'étais pas stressé ou sous pression, mais un peu effrayé, et finalement j'adore ça. Dire quelles décisions on doit prendre, quelle direction prendre... [Je le fais] avec Maverick, bien sûr, mais j'aime fournir mes commentaires. Je pense que durant ces deux jours j'ai fait de très bons commentaires au sujet de mes sensations, du nouveau châssis ou du bras oscillant qu'on a testé. J'ai pu faire des commentaires clairs, alors je suis content et j'aime ça.

Penses-tu que la hiérarchie pourrait changer par rapport à l'année dernière, ou bien imagines-tu les mêmes pilotes en bagarre ?

Franchement, c'est impossible à dire, ce ne sont que des essais et on ne sait pas qui fait plus ou moins de tests. Tout ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui on a testé pas mal de choses, on ne s'est pas vraiment concentrés sur notre rythme, juste sur le fait d'essayer des choses et essayer d'être intelligents et de faire de bons commentaires. Je pense qu'il va être très important de prendre les bonnes décisions pour la saison.

partages