Fabio Quartararo veut se détacher d'un titre attendu par la France

Premier Français à gagner en MotoGP depuis la création de la catégorie en 2002, et plus largement premier Français à remporter un Grand Prix de la catégorie reine après 20 ans de disette, Fabio Quartararo sait que ses compatriotes attendent à présent la consécration ultime avec un titre qui serait inédit. Le jeune Niçois avoue cependant qu'il aimerait se détacher de la pression nationale qui pèse sur ses épaules pour se concentrer avant tout sur sa performance.

"Je pense qu'il faut juste que je fasse mon boulot, que je fasse de mon mieux. Il faut que j'oublie un peu le passé, comme le fait que je suis français : je veux juste être le pilote qui gagne le championnat", explique-t-il. "En ce moment, je suis pleinement concentré là-dessus, je travaille pour réaliser ce qui est un rêve. Ce serait très important pour la France de remporter un titre, mais pour le moment je suis juste un gamin qui veut gagner un titre MotoGP."

Après avoir créé la sensation durant son année de rookie en 2019, Quartararo a fait main basse sur la victoire qu'il avait plusieurs fois frôlée en remportant d'emblée les deux premières manches de la saison 2020, succédant ainsi à Régis Laconi dans les tablettes.

"En 2019, c'était une année où je n'avais pas de pression du tout, mais à chaque fois que je faisais un podium [on disait] : 'Le prochain Français à gagner une course… Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans…' Au bout d'un moment, je suis français mais je veux penser aussi pour moi-même. Je veux représenter la France mais aussi éviter de penser à cette pression supplémentaire, c'est-à-dire éviter de me le rappeler à chaque fois", souligne-t-il aujourd'hui.

"Je pense que j'ai réussi à me le sortir un peu de la tête. Moi, je me considère comme une personne neutre. Je veux gagner le championnat et, bien sûr, ce serait extraordinaire d'être le premier Français à gagner un titre en MotoGP, mais pour l'instant je me concentre sur moi-même et pas sur le fait de penser que je serai peut-être le seul Français à être Champion du monde [MotoGP]."

Tirer les leçons de 2020

Intronisé pilote officiel Yamaha lors de la présentation de l'équipe d'usine du constructeur d'Iwata, ce lundi matin, Fabio Quartararo n'a pas caché son émotion face à ce grand moment dans sa jeune carrière : "C'est toujours incroyable, difficile à croire, parce que je me souviens que je regardais [Valentino Rossi] courir quand j'avais six ou sept ans, et être maintenant pilote officiel Yamaha c'est vraiment spécial. Je suis très heureux !"

Cette promotion peut dans bien des cas s'accompagner d'une pression supplémentaire, liée à des attentes logiquement plus élevées. Mais le pilote au numéro #20 veut là aussi éviter d'alourdir son esprit, lui qui a aisément admis avoir quelque peu perdu le bon chemin lorsqu'il a vu des soucis techniques venir troubler sa lutte pour le titre l'an dernier.

"L'année dernière, on a connu quelques soucis, j'ai manqué un peu d'expérience, ce n'était que ma deuxième année et j'ai beaucoup appris", veut-il retenir. "Je ne m'étais jamais battu pour le championnat − à part en CEV, mais la différence est énorme", rappelle-t-il. "En Moto3 et en Moto2, j'en étais assez loin et l'année dernière c'était la première fois que je me trouvais en tête d'un Championnat du monde."

"Je me sentais super bien, même à Barcelone : j'ai eu deux courses étranges à Misano, puis je suis revenu à Barcelone et j'ai gagné. Je ne sentais donc pas tellement de pression, mais la moto fonctionnait bien. […] Ensuite, le potentiel de la moto a baissé et j'ai vu que je perdais le championnat. Je voulais pousser encore plus, mais parfois quand on pousse plus, on descend encore plus."

"À l'heure actuelle, je ne suis même pas frustré car je pense que j'ai beaucoup appris", assure celui qui a mené le championnat jusqu'au Mans, mais s'est finalement classé huitième. "Bien sûr, l'année dernière j'étais en colère contre moi-même car j'ai perdu une grosse opportunité de gagner le championnat, mais maintenant quand j'y repense je me dis : 'OK, j'ai perdu une opportunité mais c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'expérience pour cette année et pour l'avenir'."

"L'année dernière, j'avais du mal à accepter de faire P7 ou P8, mais pour le championnat c'est ce qu'il faut : si on ne peut pas faire mieux, alors des points, des points, des points ! Au final, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de positions au championnat", estime-t-il. "Je pense qu'on apprend encore plus dans les mauvais moments. C'était un peu dommage, mais je suis très heureux d'avoir cette expérience pour cette année."

Et, fort de cette expérience, Fabio Quartararo n'a aucune difficulté à formuler ses attentes pour cette saison : "Mon objectif personnel est assez clair : je veux me battre pour le championnat."

