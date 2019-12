Fabio Quartararo est l'un des pilotes les plus attendus de la saison prochaine. Même s'il n'a pas encore remporté sa première victoire en MotoGP, le Français a montré en 2019 qu'il pouvait jouer à armes égales avec Marquez à plusieurs reprises. En 2020, grâce au soutien accru de Yamaha, nombreux sont ceux qui parient sur lui comme l'adversaire numéro un du champion espagnol.

Dans une longue interview au quotidien espagnol Marca, Quartararo a évoqué son idole : "Valentino Rossi est un mythe pour moi parce que, quand j'avais 6 ans, Marc n'était pas encore là et Lorenzo est arrivé plus tard. Vale gagnait tout à l'époque, et c'est le pilote qui m'a le plus marqué, je voulais regarder la moto à la télé pour le suivre lui, alors oui, c'est mon idole."

Le pilote français a ensuite poursuivi : "Rouler en MotoGP ou même simplement dans une course de motocross avec Vale et comparer nos données, c'est fantastique. Mon objectif il y a des années était de courir avec lui et je l'ai atteint. Marquez, par contre, c'est Dieu, le diable et l'ange, tout cela à la fois. C'est le meilleur, mais il s'améliore encore et toujours. La constance affichée en 2019 a été impressionnante. On le voyait courir beaucoup, mais cette année, à part la chute à Austin, c'était parfait. Ce n'est pas quelque chose de naturel.

Mais Quartararo réfute l'étiquette d'adversaire numéro un que Marc Marquez lui a attribuée : "Je ne suis pas son grand rival, mais seulement l'un de ses adversaires si. Si nous continuons à travailler comme cela l'année prochaine, nous pourrons nous battre avec lui. Je ne serai peut-être pas un rival pour le titre, mais je me battrai avec lui. Certains pilotes sont heureux d'être deuxièmes derrière un octuple champion du monde, moi je me sens frustré de ne pas gagnber, mais ça passe après deux ou trois heures".

Ces dernières semaines, on a également parlé de l'intérêt de Ducati pour Quartararo en vue de 2021, car l'année prochaine, le contrat du pilote français va expirer.

Mais ce dernier ne pense pas à l'argent : "Je ne sais pas pourquoi on ne parle que d'argent et je ne sais pas pourquoi Ducati a cette réputation. Au final, Honda donnera aussi beaucoup d'argent à Marquez, il y en a aussi, mais personnellement je ne mettrai jamais les intérêts économiques au-dessus de la moto au premier plan".