Quartararo s'estime "vraiment chanceux" après sa grosse chute

Fabio Quartararo s'en sort plutôt bien après sa lourde chute en Essais Libres 2 à Silverstone. Le Français a été éjecté de sa Yamaha et il n'a pas pu immédiatement dégager sa cheville, qui a subi une torsion. Il a eu du mal à se relever et il ne parvenait pas à marcher sans boiter, mais le risque de blessure sérieuse a vite été écarté et le pilote ne semble souffrir que d'une entorse.

"Il y a eu une torsion de ma cheville, mais tout va bien. Je n'ai pas vraiment de douleur sur la moto et c'est le plus important", explique Quartararo, qui s'estime néanmoins chanceux puisque l'accident aurait pu avoir des conséquences plus sérieuses : "Je pense que j'ai lâché la moto au meilleur moment, parce que ça aurait été un highside, j'aurais été envoyé très haut et ça aurait été plus douloureux. Ça peut toujours être pire, donc on a été vraiment chanceux aujourd'hui."

Quartararo ne prenait pourtant pas de risques particuliers au moment de sa chute. Comme plusieurs pilotes, il a été piégé par une gomme trop dure, inadaptée à une piste très fraîche. Le leader du championnat juge ce pneu "totalement désastreux dans ces conditions" et il a reconnu s'être fait plusieurs frayeurs avant de tomber au virage 9.

"Je n'étais pas vraiment à la limite, parce que c'était une erreur de notre part de tester le pneu dur dans ces conditions. Mais ce n'était pas si mauvais pour nous. Je pense que c'était un peu risqué [mais] c'est ce que je voulais faire. Je voulais juste que ce soit un week-end normal, je voulais un peu voir les performances. Je sens que ce sera normal, demain, un peu douloureux mais ça fait partie du jeu."

Une fois relevé de sa chute, Quartararo a tout fait pour regagner son garage au plus vite et reprendre la piste, avec succès puisqu'il a assommé la concurrence, s'offrant le meilleur chrono du jour avec plus d'une demi-seconde d'avance sur son premier poursuivant, Jack Miller : "Je me sentais plutôt bien. Je pense que c'était important de faire de bons tours après la chute. Je me sentais rapide. Je n'étais pas vraiment à la limite et pouvoir rouler en 2'00"1 était positif, donc je me sens bien."

Quartararo pense qu'il a été aidé par l'enchaînement très rapide des événements. Il n'a pas eu le temps de songer à sa cabriole et s'est immédiatement remis dans le bain, sans véritable appréhension : "Sincèrement, c'était bien d'être dans le rush. Je n'ai pas eu le temps de me reposer."

"Je suis tombé, j'ai voulu repartir avec la moto, les commissaires m'ont dit que je devais passer par le centre médical d'abord, donc j'y suis passé, puis je suis revenu vers la piste, je me suis changé, je suis remonté sur la moto... Tout est allé très vite et je n'ai pas réalisé que j'étais tombé. J'étais en mission et je voulais enchaîner les tours. C'est positif parce qu'on a été rapides, donc je suis plutôt content du déroulement des EL2, à part cette chute."

"Ce n'est pas parce que j'ai eu cette chute que je vais me montrer plus prudent", ajoute un Quartararo fier d'avoir été capable d'adopter cette approche : "Tout le monde a vu qu'après la chute, je suis reparti sans me poser la moindre question. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais je suis vraiment chanceux de ne pas avoir de blessure sérieuse."

Cette capacité à repartir le couteau entre les dents illustre la volonté de Fabio Quartararo de continuer à prendre les risques nécessaires pour être performant, plutôt qu'entrer dans des calculs pour gérer son avance au championnat. Il essaie au maximum d'éviter la pression que tentent de lui mettre ses adversaires, Joan Mir en tête.

"Sincèrement, il y a des choses qui rentrent dans une oreille et qui ressortent par l'autre. C'est quelque chose que j'ai aussi appris à faire cette année. Donc comme je l'ai dit depuis le début, je prends course par course, c'est-à-dire que cet après-midi, j'ai eu une chute [et] je suis reparti comme si de rien n'était. C'est sûr que j'aurais pu repartir un peu plus tranquillement, prendre mon temps, penser que j'ai des points d'avance au championnat."

"Pour le moment, c'est quelque chose qu'il faut totalement oublier et j'arrive à très bien le faire, c'est quelque chose de positif. Et on a bien vu, dès que je suis ressorti, je n'ai pas pris mon temps pour reprendre mon rythme et je suis parti directement sur le rythme que je voulais faire, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé."

Avec Margaux Levanto