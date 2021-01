Face au COVID-19, Fausto Gresini progresse "à petits pas"

L'équipe Gresini témoigne de la progression de son directeur, Fausto Gresini, hospitalisé depuis fin décembre après avoir contracté le COVID-19. Des progrès qui "se poursuivent" et se font, d'après les dernières informations transmises à la presse, "à petits pas".

L'ancien pilote se trouve toujours dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Maggiore Carlo Alberto Pizzardi de Bologne. Il y a été transféré le 30 décembre, trois jours après avoir été pris en charge par un premier hôpital, à Imola, afin de recevoir des soins plus appropriés dans un service à la pointe du traitement de cette maladie.

"Les conditions cliniques générales de Fausto Gresini sont stables", témoigne le docteur Nicola Cilloni, "mais toujours liées à une insuffisance respiratoire persistante, qui le lie à l'assistance respiratoire. Il est éveillé, très coopératif, et parvient à faire de la physiothérapie. La maladie le met durement à l'épreuve, mais sa volonté reste très grande."

L'état de Fausto Gresini, jugé préoccupant initialement, avait conduit les médecins à le placer dans un coma artificiel, dont il a été sorti au bout de quelques jours après une légère amélioration. Le dernier bulletin médical, transmis en début de semaine, avait fait état d'une santé "fragile", mais qui continuait de s'améliorer.

À quelques jours de ses 60 ans, le double Champion du monde 125cc titré dans les années 1980 et aujourd'hui propriétaire emblématique de l'une des équipes satellites les plus solides du MotoGP mène ce combat avec force et combattivité.