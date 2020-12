Fausto Gresini hospitalisé après avoir contracté le COVID-19

Directeur du team Gresini, structure qui appuie l'engagement officiel d'Aprilia en MotoGP depuis plusieurs années, Fausto Gresini est touché par le COVID-19. L'équipe qui porte son nom a confirmé l'information ce mercredi, précisant que l'ex-pilote italien, âgé de 59 ans, avait été transféré dans un service spécialisé après une première hospitalisation.

"Après la découverte de sa positivité au COVID-19 peu avant les fêtes de Noël, Fausto Gresini – après une période d'isolement à son domicile – a été hospitalisé le 27 décembre à l'hôpital Santa Maria della Scaletta, à Imola", fait savoir un communiqué. "Le team principal de Gresini Racing a été transporté aujourd'hui [mercredi 30 décembre] à l'hôpital Carlo Alberto Pizzardi de Bologne, vers un service davantage spécialisé dans les soins liés au COVID-19. L'état de santé de Fausto est surveillé en permanence. D'autres informations seront communiquées ultérieurement."

Sacré Champion du monde 125 cm3 en 1985 et 1987, Fausto Gresini dirige l'équipe du programme Aprilia en MotoGP depuis 2015. Emblématique, sa formation est présente en Championnat du monde depuis 1997.

Il y a deux semaines, Gresini a justement annoncé que celle-ci allait retrouver son indépendance à l'issue de la saison 2021 et ne plus être en charge du programme officiel d'Aprilia. La structure a prolongé son engagement avec le MotoGP jusqu'en 2026, sans préciser toute la teneur de son projet, qui pourrait passer par la suite de sa collaboration avec Aprilia ou le début d'une nouvelle page avec un autre constructeur, tel que pourrait l'être Suzuki si la marque japonaise souhaite constituer un team satellite.

"Il y a énormément de travail à mener et énormément de choses à définir et à communiquer", expliquait Fausto Gresini lors de cette annonce faite à la mi-décembre. "Bien entendu, nous sommes déjà au travail sur cet énorme projet et nous dévoilerons petit à petit tous les détails."