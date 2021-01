Fausto Gresini toujours conscient et dans un état "stable"

Hospitalisé depuis le 27 décembre, Fausto Gresini souffre toujours d'une insuffisance respiratoire qualifiée d'importante par l'hôpital Maggiore Carlo Alberto Pizzardi de Bologne, où il été transféré le 30 décembre afin de rejoindre un service plus à même de traiter son infection au COVID-19 après sa prise en charge initiale à Imola. Il y a été placé plusieurs jours dans un coma artificiel.

Le directeur du team Gresini a été sorti du coma il y a quelques jours suite à une légère amélioration de son état. Il est toujours conscient et dans un état qualifié de "plus stable", même s'il reste sous respirateur et sédaté, qui se réduit. Malgré tout, la situation demeure sérieuse.

"Les conditions cliniques de Fausto Gresini sont toujours graves, mais plus stables", indique le Dr Nicola Cilloni, chef de service des soins intensifs. "Il est toujours nécessaire de maintenir une ventilation mécanique pour assurer une bonne oxygénation du sang. Cependant, la stabilité clinique a permis de modérer la sédation et de le maintenir conscient. C'est un combattant et un collaborateur très actif, ce qui aide beaucoup les soignants à gérer la maladie. À part la respiration, tous les autres organes sont fonctionnels."

Champion du monde 125cc en 1985 et 1987, Fausto Gresini est à la tête de sa propre équipe en Grand Prix depuis 1997, l'une des formations les plus emblématiques du championnat, engagée dans les trois catégories. C'est sur elle que s'appuie le programme Aprilia en MotoGP depuis 2015, dans une coopération étroite qui prendra fin à l'issue de la saison 2021, Fausto Gresini ayant annoncé au mois de décembre que son équipe redeviendrait indépendante mais prolongerait son engagement en MotoGP au moins jusqu'en 2026.