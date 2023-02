Le MotoGP est-il entré dans l'ère des "douze fantastiques" ?

Livio Suppo a dirigé les équipes officielles Ducati, Honda et Suzuki. Autant dire qu'il s'y connaît plutôt en réussite en MotoGP et a eu l'occasion de côtoyer des pilotes parmi les plus grands champions de la discipline. Alors quand on l'interroge sur la hiérarchie actuelle de la catégorie reine, l'Italien a une formule qui résume tout : "Nous sommes passés des Quatre fantastiques aux 'douze fantastiques' !"

À une époque, en effet, le MotoGP était dominé par un quatuor au-dessus du lot. Ou plutôt deux quatuors si l'on considère que les fameux Quatre Fantastiques remontent à la période où Casey Stoner croisait le fer avec Valentino Rossi, Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa, ou bien si l'on prend plutôt en compte la phase suivante avec Marc Márquez comme nouvel adversaire principal de ce trio. Objectivement, cette domination s'est en effet intensifiée quand l'Espagnol a pris le relais de l'Australien, au point que les quatre extraterrestres en question ont remporté 61 courses de suite, avant la victoire surprise de Jack Miller à Assen en 2016.

Cette saison 2016 a marqué un véritable tournant, avec neuf vainqueurs différents célébrés au fil des mois, dont quatre nouveaux. Depuis, en sept ans, ce sont 20 pilotes qui se sont hissés sur la plus haute marche du podium, avec par conséquent une tendance au dispersement des résultats. Pour l'illustrer, rien qu'en 2022 ils ont été 14 à décrocher un trophée. Les phénomènes de domination se sont fortement raréfiés, avec pour seules exceptions notables la saison record de Marc Márquez en 2019 (12 victoires et six deuxièmes places en 19 courses, avec le record de points marqués en une saison) et la demi-saison exceptionnelle de Pecco Bagnaia en 2022 (quatre victoires d'affilée et champion après avoir comblé un retard de 91 points, du jamais-vu).

Bien malin celui qui pourra prédire la tendance que prendra la saison 2023. Livio Suppo, lui, ne se risque pas à mettre une pièce sur un champion potentiel. "Je m'attends à une saison très serrée. Nous avons eu quatre champions du monde au cours des quatre dernières années : Marc, Joan [Mir], Fabio [Quartararo] et Pecco. Cela signifie que la discipline est très équilibrée. Ce n'est pas comme ce que nous avons vu il y a quelques années, quand Marc dominait", observe-t-il. "Il n'y a personne qui soit clairement plus fort que les autres, sauf Marc s'il peut revenir à ce que nous avons vu en 2019. Et nous ne savons toujours pas si c'est possible ou non."

S'il y a bien une tendance qui s'est dessinée ces trois dernières années, c'est celle de la forte progression des marques européennes, Ducati en tête, face à la régression du clan japonais. Le constructeur de Borgo Panigale a bel et bien dominé les derniers mois, en remportant 16 des 26 dernières courses et en affichant une présence multiple et répétée sur les podiums et les premières lignes des grilles de départ. L'une des grandes questions du moment est donc de savoir quelle suite il va pouvoir écrire.

Cette année, Ducati va réunir dans son équipe officielle deux pilotes ayant cumulé plus de la moitié des victoires la saison dernière. Pourtant, Livio Suppo ne perd pas de vue le potentiel général du constructeur et voit des opportunités à saisir pour ses équipes satellites. "Ducati a un groupe très fort. Non seulement avec son équipe d'usine, mais aussi avec Pramac, car je crois fermement que Jorge Martín est un prétendant au titre", affirme-t-il.

Mais l'ancien team manager peine véritablement à livrer un pronostic ciblé, tant les candidats sont nombreux à ses yeux. Ainsi, impossible d'écarter Fabio Quartararo de l'équation. "Fabio, c'est Fabio. Il a prouvé qu'il était à la fois très rapide et très fort mentalement, car ce n'est pas facile de faire ce qu'il a fait ces deux dernières années, d'être le seul capable de se montrer rapide sur une moto dont tout le monde dit qu'elle n'est pas assez bonne. Si Yamaha peut lui donner un peu plus de vitesse de pointe, alors Fabio sera clairement dans le coup."

Quid d'Aprilia, qui a créé la surprise en se mêlant à la course au titre l'an dernier ? "Ce ne sera pas facile pour Aprilia de prouver que ce qui s'est passé l'année dernière n'était pas un coup de chance. Ce qui s'est passé avec eux ces dernières années tient presque du miracle. Ils sont partis de rien et en très peu de temps, ils ont beaucoup progressé", observe Livio Suppo, qui ne manque pas de souligner l'arrivée de Manu Cazeaux, ancien de chez Suzuki, "l'un des ingénieurs les plus intelligents [qu'il ait] jamais vus", aux côtés de Maverick Viñales. "Maverick pourrait être la grande surprise en 2023", pressent-il.

Chez KTM aussi, on a recruté des personnes clés dans l'équipe technique, notamment en provenance de Ducati, à commencer par Fabiano Sterlacchini, devenu directeur technique en 2021. "KTM a fait beaucoup de choses pour s'améliorer en embauchant des gens et en changeant sa structure", salue Livio Suppo. "Jack, c'est Jack, nous savons qu'il peut être rapide. Et avec Brad Binder, ils ont l'un des pilotes les plus forts. Ils ont aussi leur équipe satellite, qui est maintenant beaucoup plus organisée qu'avant. Le changement de nom n'est pas qu'un outil marketing ; d'après ce que je comprends, ils auront quatre motos d'usine en piste."

Avec cinq constructeurs encore engagés et 22 pilotes sur la grille de départ, le MotoGP est-il prêt à nous offrir la nouvelle ère des "Douze Fantastiques" ?