La femme de Fausto Gresini reprend l'équipe

Terrassée par le décès de l'ancien pilote à l'âge de 60 ans, la famille de Fausto Gresini avait rapidement promis qu'elle n'abandonnerait pas son équipe, souhaitant faire perdurer l'activité malgré ce triste chamboulement. Aujourd'hui, le team Gresini annonce en effet l'implication des proches du champion dans les plus hautes fonctions de sa gestion, et ce avec effet immédiat.

Nadia Padovani, l'épouse de Fausto Gresini, devient administratrice déléguée de l'entreprise. Elle remplace son mari dans l'intégralité de ses rôles et devient par conséquent propriétaire de l'équipe et team principal. Par ailleurs, des trois enfants du couple, ceux qui sont majeurs prennent eux aussi une position officielle dans l'équipe. Lorenzo Gresini aura ainsi un rôle administratif, tandis que Luca Gresini sera impliqué dans l'activité sportive. Ce dernier sera présent à Jerez dès cette semaine afin de suivre l'équipe dans le cadre du Grand Prix d'Espagne.

Par conséquent, l'équipe italienne confirme sa décision de redevenir team indépendant en MotoGP à partir de 2022. La nouvelle avait été annoncée en décembre dernier, juste avant que Fausto Gresini ne soit touché par le COVID-19, l'équipe étant la première à officialiser son engagement avec la Dorna et l'IRTA pour le prochain cycle contractuel de cinq ans.

"J'aime penser que les deux familles de Fausto, la nôtre et celle de la course, se sont unies pour faire perdurer tout ce qu'il était en train de planifier, et en particulier le projet MotoGP", déclare Nadia Padovani. "Retrouver une équipe indépendante dans la catégorie reine est sans aucun doute quelque chose de très exigeant, avec une équipe à créer en partant de zéro, mais je sais que tout le monde se donne à 100% dans l'entreprise pour réaliser son rêve. Personnellement, je le vois comme une véritable mission, un défi que nous affronterons aussi et surtout grâce à la force de Fausto qui nous suit de là-haut."

Après avoir appuyé l'engagement officiel d'Aprilia en MotoGP depuis 2015, le team Gresini est donc sur le marché pour se lier à l'un des six constructeurs de la catégorie reine à partir de la saison prochaine. "Pour le moment, nous discutons avec plusieurs constructeurs et, d'ici à quelques semaines, nous communiquerons les détails de notre projet MotoGP", indique Nadia Padovani.

Nadia Padovani et ses fils, Lorenzo et Luca Gresini

partages