Fernández reste incertain avec un bras "jaune comme un Simpson"

L'infirmerie du MotoGP ne désemplit pas. Enea Bastianini, Miguel Oliveira et Pol Espargaró, respectivement remplacés par Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori et Jonas Folger, ne disputeront pas le Grand Prix de France ce week-end mais Marc Márquez va faire son retour et a passé avec succès la visite médicale ce jeudi. Raúl Fernández sera également en piste vendredi mais le pilote RNF n'est pas encore certain de disputer l'intégralité du week-end.

Très affaibli par un syndrome des loges dans trois des quatre premières courses de la saison, Fernández a été opéré il y a tout juste une semaine et attendra les essais de vendredi pour se décider sur une participation à la course.

"Mon bras est comme un Simpson, totalement jaune !", a commenté l'Espagnol à son arrivée sur le circuit ce jeudi. "Mais il va bien. Je vais essayer [de rouler] mais mon objectif est d'être au Mugello [dans quatre semaines, ndlr] à 100 %, c'est notre objectif. L'objectif n'est pas ici, je vais essayer mais si ce n'est pas possible, ça pourrait s'empirer : si j'ai des problèmes à l'intérieur [du bras], peut-être que ça provoquera un retard de deux mois et ce n'est pas possible."

"Si je peux, je peux. S'ils disent que ce n'est pas sûr ou quelque chose comme ça, on arrêtera immédiatement. L'équipe va m'aider dans la décision mais d'abord il faudra essayer la moto en EL1 et voir ce qui sera possible."

"Mon bras est très sensible", a précisé Fernández. "J'ai essayé de venir ici parce que j'avais dit au médecin que si j'avais 10 % de chances de venir, je le ferais. [Je vais avancer] séance après séance et essayer de faire la course. Mais cette semaine n'est sincèrement pas notre objectif parce qu'après l'opération, ils ont dit que c'était compliqué. Ça s'est bien passé mais c'était plus important que prévu. Il va falloir que j'attende plus ou moins six semaines."

Neuf muscles concernés par l'opération

Pour Raúl Fernández, le problème a fini par dépasser le syndrome des loges puisqu'il tentait de compenser son manque de force avec d'autres muscles, notamment au niveau de l'épaule. L'intervention chirurgicale est devenue inévitable après le Grand Prix d'Espagne et alors qu'il suffit parfois de sectionner la loge pour libérer le muscle pour remédier à un arm-pump, l'opération a cette fois été plus complexe.

"Sincèrement, j'ai beaucoup de chance d'avoir vu quel était le problème. Ils ont ouvert [le bras] à trois endroits différents, sur neufs muscles différents. C'était une grosse opération mais je suis content, c'était très difficile de piloter la moto comme ça. Jerez a un désastre pour moi. J'ai fait trois tours plus ou moins [bons] et le reste de la course a été un désastre, je ne sentais rien au freinage ou à l'accélération. C'était très dur de gérer ça mais je suis content qu'on ait trouvé une solution."

Même s'il se sait diminué, Raúl Fernández a tenu à faire le déplacement au Mans pour soutenir une équipe RNF déjà privée de Miguel Oliveira : "Je suis là une semaine après pour piloter une MotoGP, c'est fou mais c'est important pour nous, pour l'équipe aussi. Miguel a des problèmes à l'épaule et moi au bras. Il fallait que je vienne pour l'équipe. C'est aussi ma décision mais ils m'ont permis de venir ici et je suis très heureux."