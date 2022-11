La FIM impose un contrôle médical pour le renouvellement des licences

Ce mardi 8 novembre inaugure le lancement de l'intersaison 2023 avec le premier test officiel disputé sur le circuit Ricardo Tormo, à Valence, deux jours après le dernier Grand Prix de la saison sur place. L'intégralité des pilotes et des équipes qui prendront part au MotoGP la saison prochaine seront en piste de 9h30 à 17h30 pour essayer les nouveautés apportées par les différents constructeurs, prémices des prototypes de l'an prochain, et établir les premières relations de travail des nouvelles formations.

En plus du test, les 22 pilotes de la grille devront effectuer un contrôle médical afin de renouveler leur licence. Celui-ci a été imposé par la FIM (Fédération internationale de motocyclisme) et annoncé aux teams il y a plusieurs semaines, et la date de ce premier test collectif est apparue comme le moment idéal pour l'organiser.

Ce contrôle a été indiqué comme "la condition pour recevoir la licence FIM de Grand Prix" dans la lettre informative communiquée aux équipes et signée par Mike Trimby, le directeur de l'IRTA (l'association internationale des équipes de Grand Prix moto).

Toujours obligatoire pour prendre part à une nouvelle saison, cet examen médical était jusqu'à présent effectué par le médecin habituel des pilotes, en dehors des Grands Prix, et était valable un an. Cette fois, il sera réalisé par la nouvelle équipe de santé du MotoGP, qui succède dès à présent à la Clinica Mobile après 45 ans de participation au monde des Grands Prix. Les 22 pilotes s'alterneront donc tout au long de la journée au sein de la nouvelle structure.