La fin d'une intersaison compliquée pour KTM

Les essais hivernaux auront décidément été compliqués pour KTM. La dernière séance organisée à Portimão a, certes, vu les performances s'améliorer quelque peu en pneus neufs, l'un des domaines dans lesquels le constructeur entend progresser cette année, mais le manque de grip arrière faisait tiquer les responsables du programme au moment de boucler les valises.

Brad Binder s'est montré le plus rapide du groupe durant ces deux jours, avec un chrono obtenu dans le time attack de dimanche qui l'a placé au neuvième rang, au beau milieu d'une meute de Ducati et d'Aprilia et à une demi-seconde du leader. Quatre dixièmes plus loin, et seulement 17e dans ce classement final, se trouvait son nouveau coéquipier Jack Miller, juste devant Pol Espargaró sur la RC16 badgée GasGas. Le quatrième homme, le rookie Augusto Fernández, a conclu ces essais dernier des titulaires, à 1"699.

Sans "rien de nouveau" dans les caisses, l'objet de ce test pour le constructeur autrichien était de "tout assembler pour la première fois" après avoir recueilli des données sur son moteur, son châssis, son package aéro et le nouvel ECU lors des essais précédents. Seulement, les résultats ne sont pas venus aussi facilement qu'espéré. "La quantité de travail est énorme mais, pour une raison quelconque, ça ne semble pas suffire. Ici, c'était la première fois que nous assemblions tout après Sepang. Nous avons rencontré des problèmes auxquels nous ne nous attendions pas", a admis Francesco Guidotti, team manager, auprès du site officiel du MotoGP.

"Je dirais que nous avons connu un début de test difficile et nous avons dû abattre un gros travail pendant la première journée", a renchéri Sebastian Risse, directeur technique. Des difficultés qui semblent s'être prolongées dimanche matin, avant un déclic dans l'après-midi grâce notamment à "cinq bons tours" pour Brad Binder. Aux yeux du Sud-Africain, cela a donné "la journée la plus solide" de cette intersaison, "non seulement en termes de résultats mais aussi concernant les informations recueillies pour avancer".

Car, oui, il s'agit de ne pas en rester là, chacun ayant conscience que ce petit pas en avant ne suffira pas. "Nous semblons avoir trouvé quelque chose de très intéressant et Brad a pu faire un bon tour. Comme je l'ai dit, ce n'est pas encore là où nous voulons être, mais pour le moment c'est comme ça", a en effet modéré Francesco Guidotti. Et le problème principal semble évident : "Nous avons besoin d'un peu plus de grip et nous devons le trouver à la fois d'un point de vue mécanique et avec des ajustements électroniques."

"Si l'on regarde les chronos dans l'ensemble, il est clair que la piste était en meilleur état [dimanche] et que cela nous a aidés, mais nous avons aussi progressé", a assuré Sebastian Risse en référence à ce manque d'adhérence à l'arrière de la RC16. Pas de quoi s'enthousiasmer outre mesure cependant, Brad Binder décrivant cette amélioration comme "très, très, très légère".

Jack Miller doit d'abord prendre confiance avec la KTM RC16

Le pilote sud-africain est de toute évidence dans l'attente de bien plus, lui qui a admis que ses sensations "sont restées fondamentalement les mêmes" depuis qu'il a piloté le prototype 2023 pour la première fois, en novembre à Valence. "On a essayé beaucoup de réglages et plein de choses différentes. Certaines ont aidé et ont permis d'améliorer les sensations, mais un problème est resté, c'est qu'on a besoin de grip arrière. La moto patine beaucoup et on n'a pas tellement de contact [avec le sol] quand on freine", expliquait-il dans le courant du week-end.

"Je crois que toute cette intersaison a été un peu compliquée pour nous. Le truc, c'est que tout est nouveau, alors il faut d'abord que l'on comprenne par où commencer et quelle partie concerne ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on a écarté certaines zones, donc cela rend les choses beaucoup plus spécifiques quant à ce qui doit être changé pour progresser", soulignait Binder à l'issue du dernier jour.

Et c'est également avec la conscience de progrès encore nécessaires que les responsables du programme ont dressé leurs conclusions. "Il y a beaucoup de travail à faire, car il nous manque quelques dixièmes et ils sont très importants, alors nous devons travailler plus dur", a ainsi tranché Francesco Guidotti.

"Nous avons progressé et désormais nous devons voir dans quelle mesure nous arriverons à le transférer sur le week-end de course", a ajouté Sebastian Risse, qui s'inquiète du chemin qu'a pu parcourir la concurrence pendant tout ce temps. "Je pense pouvoir être satisfait de l'évolution que nous avons eue durant ces deux jours et nous avons la base. Maintenant que nous avons fait ce test, tout le monde devrait d'emblée être dans le rythme lors du Grand Prix et je pense que nous avons encore une marge de travail sur ce point."

Et Jack Miller dans tout cela ? "Il doit gagner en confiance", a souligné Francesco Guidotti, conscient que l'Australien n'a pas encore les automatismes de son coéquipier avec la KTM. "Nous travaillons beaucoup avec lui sur l'aspect électronique. Certains des retours qu'ils nous a donnés ont été d'une grande aide, y compris pour Brad. Nous avons testé beaucoup de réglages afin de lui donner une idée des réactions de la moto. Or, il est certain que quand on prend la piste avec différents réglages, on ne sait jamais ce qui va se passer, alors on ne pousse pas à 100% à chaque fois. Il cherche toujours à comprendre comment les pneus fonctionnent avec notre moto."

"C'est un processus pour lui", a rappelé le team manager, avant de résumer la réalité du moment pour les pilotes qui découvrent une nouvelle moto : "Nous sommes pressés, mais il a besoin de temps. Il va clairement pousser plus fort pour la course."