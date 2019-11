Folger annonce qu'il ne sera plus pilote d'essais Yamaha en 2020

Jonas Folger a annoncé la fin de son rôle de pilote d'essais pour le compte de Yamaha. L'Allemand, qui explique avoir eu un accord verbal oral de la part des responsables du constructeur d'Iwata, se dit étonné par cette décision, la marque ayant selon lui décidé de se tourner à nouveau vers ses pilotes japonais pour mener à bien les essais privés et le développement de la M1 alors qu'elle était engagée dans des discussions avancées avec lui.

"Cette mauvaise nouvelle m'a surpris", explique Folger. "J'avais un accord verbal selon lequel Yamaha souhaitait continuer avec moi et même développer ce projet. Nous parlions déjà de ce que pourrait être le programme de tests et de d'autres évolutions. Mais soudain, ils ont annulé alors que l'on m'avait promis que j'aurais bientôt un contrat. Il a été décidé que leur programme d'essais serait à nouveau réalisé exclusivement par des pilotes japonais."

Devenu pilote d'essais Yamaha cette année après avoir manqué la fin de la saison 2017 et renoncé à celle de 2018 avec Tech3 à cause de problèmes de santé, Folger a disputé cinq Grands Prix Moto2 en tant que remplaçant entre juin et août, ce qui l'avait fait douter de la suite à donner à sa carrière. Expliquant qu'il avait finalement choisi de rester pilote d'essais au lieu de briguer un guidon de pilote de course pour 2020, il s'estime lésé. Il fait savoir qu'il a en effet refusé deux offres, l'une en Moto2 et l'autre en WorldSBK, avant d'apprendre il y a une semaine que Yamaha changeait de stratégie.

"J'ai été bloqué pendant un long moment", regrette-t-il. "Bien sûr, la déception est grande, car je me suis totalement engagé dans ce projet et j'ai annulé toutes les autres possibilités pour l'année prochaine. C'est vraiment dommage, cela aurait été un défi très intéressant et en même temps un rôle polyvalent, que j'attendais avec impatience de tenir."

"Jusqu'à présent, j'ai beaucoup appris en tant que pilote d'essais. Mais pour l'instant, je ne sais même pas comment ma carrière va se poursuivre. Beaucoup d'options raisonnables ne sont plus disponibles à un stade aussi avancé", ajoute Jonas Folger.

Si Yamaha décide bel et bien d'en revenir à sa stratégie passée en organisant ses essais privés au Japon, il s'agira assurément d'une mauvaise nouvelle pour les pilotes de course de la marque, qui comptaient sur le développement du team test européen. Silvano Galbusera, qui sera remplacé l'an prochain au poste de chef mécanicien de Valentino Rossi, devait prendre la tête des opérations. Il a été question que le pilote qui porterait ce programme serait Johann Zarco, avant que le Français n'accepte un intérim chez Honda en cette fin de saison, assumant que cela lui fermait la porte de Yamaha.