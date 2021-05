Live streaming - Suivez le GP de France MotoGP en direct !

Grâce au groupe Canal+, qui diffuse la course en intégralité sur sa chaîne C8, nous vous proposons de suivre en direct vidéo sur Motorsport.com le Grand Prix de France MotoGP, cinquième manche de la saison 2021 du Championnat du monde de vitesse moto, disputé sur le Circuit Bugatti du Mans.

Après sa blessure au beau milieu de la course du GP d'Espagne, qui lui a sans doute coûté la victoire et l'a fait dégringoler en 13e position finale, Fabio Quartararo s'est fait opérer pour soigner son syndrome des loges et a signé la pole position à domicile. C'est la seconde saison consécutive que le Français s'offre la première place sur la grille de départ au Mans. L'autre tricolore, Johann Zarco, partira depuis la deuxième ligne, en cinquième place, juste devant Marc Márquez qui continue de monter en puissance après son retour de blessure.

Le leader du championnat, Pecco Bagnaia, aura fort à faire pour conserver les commandes du classement pilotes puisqu'il n'a pas passé la Q1, piégé comme d'autres gros poissons par les conditions météo lors des qualifications. L'Italien de Ducati s'élancera ainsi en 16e position, derrière les deux Suzuki du Champion du monde en titre Joan Mir et d'Álex Rins.

Diffuseur officiel du MotoGP en France, le groupe Canal+ retransmet en clair cette épreuve hexagonale, et a également mis cette possibilité à disposition de Motorsport.com. Attention, cette retransmission se limite au territoire français.

Le départ du GP de France sera donné à 14 heures, heure française. Vous n'avez plus qu'à en profiter !

Bien entendu, restez connecté sur Motorsport.com pour ne rien manquer des actualités et des réactions autour de cette journée de MotoGP.