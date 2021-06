Franco Morbidelli sera opéré du genou gauche vendredi

Franco Morbidelli va devoir passer entre les mains des chirurgiens. Contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix des Pays-Bas après le réveil d'une blessure du genou gauche alors qu'il s'entraînait mardi, le pilote de l'équipe Petronas va subir dès ce vendredi une intervention du ménisque et des ligaments croisés.

"En raison des conséquences d'une blessure antérieure réapparue mardi au cours d'une séance d'entraînement, et à la lumière des résultats des examens pratiqués ces derniers jours, Franco a décidé de se faire opérer demain, le vendredi 25 juin", a indiqué le team malaisien sur son compte Twitter. "Le Professeur Maurilio Marcacci et son équipe vont intervenir pour résoudre le problème sur le ménisque et le ligament croisé antérieur du genou de Franco. Des informations seront communiquées sur la durée de la convalescence ultérieurement."

Les blessures au genou, particulièrement celles touchant les ligaments croisés, peuvent nécessiter plusieurs mois de convalescence mais dans son malheur, Morbidelli a la chance de se faire opérer juste avant le début de la pause estivale, six semaines séparant la course d'Assen, où Garrett Gerloff va le remplacer ce week-end, de la reprise pour le premier rendez-vous du Red Bull Ring, au début du mois d'août. "Je sens qu'il est temps pour moi de m'occuper de cette blessure ennuyeuse, je vais revenir le plus vite possible et dans la meilleure forme possible !", a écrit Morbidelli sur Instagram. "Mon équipe et ma moto me manquent, vous aussi, mais je suis certain que ça ne sera pas trop long. Merci à tous pour vos merveilleux messages."

Un certain mystère entoure cette blessure depuis plusieurs semaines. Elle a été révélée au grand jour après un incident étrange survenu au GP de France, quand le pilote est tombé alors qu'il s'entraînait à un changement de moto en vue d'une course disputée sous la pluie. Resté à terre plusieurs secondes avant d'être aidé par ses mécaniciens, le pilote italien avait finalement pu disputer la course.

Après cette épisode, Morbidelli a révélé s'être blessé au mois de février en s'entraînant au Ranch de Valentino Rossi, et il avait évoqué quelques semaines plus tôt des douleurs à la cheville. Même s'il se savait diminué physiquement, une opération était alors "hors de question" mais la blessure de cette semaine a changé la donne, contraignant le vice-Champion en titre à un forfait pour la course de ce week-end et donc à une intervention chirurgicale, pendant que les autres pilotes du MotoGP disputeront les premiers essais du GP des Pays-Bas.

