Franco Morbidelli : "Le pire est passé"

C'est un Franco Morbidelli détendu et requinqué qui aborde la nouvelle saison MotoGP. À la veille des premiers essais auxquels il va pouvoir participer avec l'ensemble du plateau, le pilote italien s'est livré dans le cadre de la présentation de l'équipe officielle Yamaha, relatant "un hiver difficile, mais bon".

Alors qu'il aborde sa première saison complète en tant que pilote d'usine, Morbidelli clôt par la même occasion le chapitre douloureux d'une année 2021 marquée quasiment de bout en bout par une blessure au genou survenue à l'entraînement. D'abord diminué, puis tout bonnement contraint de se faire opérer, il a passé l'été au repos avant de faire un retour quelque peu prématuré et assumé comme tel, dans le contexte mouvementé du départ de Maverick Viñales et du besoin pour Yamaha de compléter son line-up officiel. Ce n'est donc qu'avec les deux mois de pause hivernale que l'Italien a enfin pu finir de récupérer et il n'attend désormais qu'une chose, remonter en selle.

"On s'est beaucoup concentré sur les jambes et mon genou, j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Sur d'autres zones du corps aussi, mais le principal ça a été le genou et la jambe gauche. Ça a été dur parce que je ne pouvais pas piloter la moto, alors je n'ai fait qu'aller à la salle et travailler sur ma condition physique", explique-t-il.

"J'ai eu le temps de repenser un peu à 2021. Ça a été compliqué, avec beaucoup de challenges, mais je pense que le pire est passé maintenant. Désormais, il s'agit juste pour moi d'être en bonne forme et d'essayer de continuer sur la lancée de la récupération que j'ai pu faire cet hiver, recommencer à piloter et voir ce qui se passe."

Objectif : rivaliser avec Quartararo

Bien que revenu à la compétition à Misano l'an dernier, Morbidelli n'était pas encore en condition de véritablement se donner à fond, ce qui fait dire à Lin Jarvis qu'il s'agissait "plus d'un début anticipé de la saison 2022". Le patron de l'équipe compte cependant sur ces mois de soins pour que son pilote retrouve désormais le niveau qui est le sien.

"Franco a connu une saison 2021 très difficile, ce qui était inattendu parce qu'en 2020 il avait terminé le championnat à la deuxième position et il s'était vraiment battu pour le titre jusqu'aux toutes dernières courses de l'année", rappelle le responsable britannique. "Donc, quand nous avons commencé l'année dernière, les attentes de Franco étaient plus élevées mais il s'est blessé au genou […] et ça a vraiment fait plonger sa saison dans la difficulté."

"J'espère vraiment que Franco aura pleinement récupéré. Je sais qu'il est en bonne forme, il s'est entraîné pendant l'hiver et il est assez confiant. J'espère donc qu'il fera une très bonne saison et que nous reverrons le vrai potentiel de Franco, que nous avons déjà vu les saisons précédentes. Il a un style de pilotage très fluide et cela devrait très bien convenir à la M1, j'ai donc des attentes élevées pour Franco cette saison."

"Il sera important pour moi d'être rapide et de pouvoir me battre pour les meilleures positions", annonce Morbidelli, "et peut-être pour quelque chose d'important à la fin du championnat. C'est l'objectif principal, retrouver ma vitesse et une bonne forme, et essayer d'égaler la vitesse de Fabio, qui est toujours au top, essayer de faire de bonnes courses et d'obtenir de bons résultats."

Il n'est pas anodin que le pilote italien cite son coéquipier en référence, puisque Fabio Quartararo aborde cette saison en tant que champion en titre. Déjà associés chez Petronas SRT durant deux ans, leur duel avait tourné à l'avantage du rookie français en 2019, puis de Morbidelli l'année suivante. Saluant un line-up solide pour cette saison, Massimo Meregalli, directeur de l'équipe, ne s'y trompe pas : "L'un d'eux va faire de son mieux pour rééditer sa saison 2021, mais l'autre doit prendre sa revanche après une saison très dure."

"Il a eu trop de choses [à affronter en 2021]. Il a plutôt bien débuté, mais ensuite il s'est blessé, il a décidé de se faire opérer, puis il est passé à l'équipe d'usine. Il a probablement voulu remonter sur la moto trop tôt avec le but de raccourcir sa récupération, mais ça a sans doute été pire", admet Meregalli. "Il est certain qu'il a utilisé les dernières courses pour s'habituer à sa nouvelle équipe et à la moto d'usine, mais je suis vraiment curieux de voir Franco en bonne forme, piloter la moto comme il le faisait avant de se blesser. Il a l'habitude de piloter la moto en tout cas, nous savons qu'il convient très bien à la M1, alors j'ai vraiment hâte de le voir de retour en piste."

