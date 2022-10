Morbidelli est-il redevenu le "Franky normal" à Sepang ?

Franco Morbidelli a égalé son deuxième meilleur résultat de l'année au Grand Prix de Malaisie mais le potentiel du pilote Yamaha était bien plus élevé puisqu'il a décroché ce résultat après trois pénalités. Il a dû emprunter deux fois le chemin du long-lap pour avoir gêné Pecco Bagnaia en EL3 puis a été sanctionné de trois secondes à l'arrivée, en raison d'un contact avec Aleix Espargaró qui a provoqué la colère du Catalan. Dixième sous le drapeau à damier, Morbidelli s'est ainsi retrouvé classé 11e.

Sans pénalités, l'Italien aurait peut-être pu faire mieux que sa septième place sous la pluie en Indonésie, qui reste son meilleur résultat dans une saison très difficile pour lui. Parti septième à Sepang, il a gagné deux places au départ mais ne s'est aucunement opposé à son coéquipier Fabio Quartararo et a été doublé dans la foulée par Joan Mir. Après les deux long-laps, Morbidelli n'était plus que 15e et a pu remonter dans le classement.

"Une course mouvementée, intéressante et bonne", a résumé le vice-Champion du monde 2020. "Je suis content de notre rythme, pendant tout le week-end en fait. Je suis content du départ que j'ai pris et après les deux long-laps, en fait les choses ont changé sur la moto. Je ne sais pas si passer autant dans la poussière a un peu perturbé les choses, mais quelque chose a changé. Mais le rythme était quand même suffisamment bon pour revenir sur le groupe qui se battait pour le top 10 ou mieux."

Morbidelli estime qu'il n'a pas pu montrer son véritable rythme en raison de ce manque d'adhérence visiblement causé par le double long-lap, mais aussi du fait qu'il s'est retrouvé dans un peloton dense : "Avec plus de motos devant soi, c'est sûr qu'on a du mal à garder ses trajectoires et à rouler à son rythme, on le sait, mais quelque chose a aussi changé dans l'adhérence. Le long-lap était vraiment sale et c'était délicat. Quelque chose a changé au niveau du grip et je pense que j'ai payé le fait d'être dans le groupe, derrière autant de motos."

Quel résultat aurait été possible sans ces multiples déconvenues ? "Je pense que c'est dur à dire, mais j'estime qu'un top 5 était faisable", a répondu le vice-Champion du monde 2020, qui n'a plus connu tel niveau depuis son podium à Jerez en début de saison dernière, avant son opération du genou.

Le fruit d'un travail que Morbidelli veut confirmer

Le #21 espère maintenant que cette embellie ne sera pas passagère et qu'il pourra la confirmer dans la durée, à commencer par le GP de Valence la semaine prochaine : "Je ne peux pas avoir de certitudes pour l'avenir mais je peux avoir beaucoup d'espoir et je peux vraiment faire confiance au niveau que j'ai pu avoir ce week-end, qui semblait vraiment bon, vraiment constant et vraiment rapide. Le Franky normal."

"Je suis vraiment impatient d'être à Valence pour voir si [on peut confirmer] les progrès effectués ici et le niveau qu'on a conservé tout au long du week-end, dans toutes les séances et toutes les conditions", a-t-il précisé. "Je suis impatient de voir ça à Valence."

Franco Morbidelli

Si le bond en avant de Franco Morbidelli semble soudain, il est surtout selon lui le fruit du travail effectué depuis un an avec Yamaha. "Il semble vraiment qu'il y ait eu un déclic mais ce n'est pas le cas", a assuré l'intéressé. "On y travaille depuis longtemps. On a énormément souffert en pneus neufs dans ces putains de qualifications (sic)."

"On a commencé le week-end avec un petit changement sur la moto qui m'a donné ce petit plus dans les sensations. Je savais que je devais conserver mon style agressif en qualifications et même le renforcer. Cela m'a aidé à faire fonctionner la moto, à être vraiment rapide en courbe, le domaine où on peut faire quelque chose [avec la Yamaha]. Je suis content d'avoir fait ça, qu'on ait pu le faire ce week-end."

Un Morbidelli enfin utile pour Quartararo ?

Ces performances sont survenues alors qu'en début de week-end, Fabio Quartararo confiait n'avoir "jamais rien tiré de Morbidelli" cette année, leurs différences de performances ne lui permettant pas d'exploiter les données de la moto de son coéquipier. La donne a peut-être changé à Sepang.

"Je suis content pour Franco, il a passé un cap ce week-end et j'espère qu'il pourra continuer, surtout que je pense que ça peut être une aide pour nous à l'avenir, pour nous pousser mutuellement", s'est réjoui le Niçois, interrogé par le site officiel du MotoGP après les qualifications.

"Je pense que Franco peut continuer à passer des caps et ça serait très utile pour l'année prochaine" a-t-il ajouté. "J'espère qu'il pourra vraiment trouver ses sensations. On a vu en début de saison dernière qu'avec Maverick [Viñales] on se poussait vraiment mutuellement donc je pense que ça peut être quelque chose de positif."

Avec Charlotte Guerdoux