Morbidelli de retour : "Tout fonctionne normalement dans ma tête"

Pour la première fois depuis le 28 novembre, Franco Morbidelli a pu reprendre le guidon d'une MotoGP vendredi, bien présent pour le coup d'envoi du premier Grand Prix de la saison. Ses premiers tours de roue ont mis fin à ce qui a été pour lui une longue attente, teintée d'angoisse lorsqu'une violente chute à l'entraînement, survenue le 30 janvier, l'a blessé à la tête.

L'hospitalisation, les examens et la prudence requise par les médecins l'ont tenu éloigné de sa Ducati pendant que ses collègues et adversaires limaient le bitume durant les essais de pré-saison, et c'est sans expérience récente de la puissance d'une MotoGP qu'il a finalement pu reprendre la piste. À l'issue de cette première journée, le pilote italien exprimait un profond soulagement, proportionnel à l'impatience qui était la sienne et aux craintes qui ont entouré son état.

"Avant toute chose, ça a été une expérience", dit-il au sujet de la première séance d'essais libres, "parce qu'après une telle blessure et un mois passé sans rien piloter, je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'allais enfourcher la moto. Mais, en fait, mes sensations ont été très bonnes et au bout de 15 tours, j'ai roulé en 1'54, ce qui est un très bon chrono ici − si on ne regarde pas les temps des premiers, qui tournent en 1'52 !"

"Je sais qu'ils ont beaucoup plus d'expérience sur la moto et de jours d'essais avec elle, c'est normal. Dans mon esprit s'est déjà activé un processus pour essayer de recoller, et après cette journée c'est possible, parce que la première chose, c'était de voir si tout fonctionnait dans ma tête et tout fonctionne normalement, comme on l'espérait. C'est super !"

"Fantastique !" lâche-t-il lorsqu'il lui est demandé comment il se sentait après cette première séance. "Ma tête allait très bien, je me sentais bien. Physiquement, c'est une catégorie exigeante, mais ce qui prévalait c'étaient surtout la joie et les bonnes ondes par rapport au fait que tout allait bien et au fait d'avoir vu s'afficher un temps de 1'54 au bout de quelques tours seulement. Et puis, par rapport à mes sensations avec la moto aussi."

Profiter de chaque instant pour prendre de l'expérience

Après 18 tours durant les EL1, avec une dernière place au classement, pour lui anecdotique, Morbidelli n'a pas fait la fine bouche face à la pluie qui a perturbé la seconde séance. Pilote le plus actif en piste, il a alors ajouté 16 tours à son compteur, assurant que ça n'était pas du tout une séance perdue à ses yeux. "Pas pour moi. Pour moi, la séance sous la pluie, c'étaient des tours supplémentaires à un rythme plus lent, l'opportunité de sentir la moto à un rythme plus lent, et ça n'est pas mal. Je suis celui qui a été le moins affecté par cette séance sur le mouillé. J'ai besoin de tours, je n'en avais fait aucun, alors ça va."

Le programme va s'intensifier aujourd'hui, avec les Essais comptant comme pré-qualification, puis les qualifications et la course sprint. Cependant, dans son cas, cette journée n'aura pas vraiment d'enjeu sachant qu'il n'est pas encore prêt à extraire le maximum de sa moto, qu'il découvre à peine.

"On va essayer de continuer à suivre notre courbe d'apprentissage et de progression et on verra bien où on en sera à la fin du week-end. Il est important de finir le week-end sans encombre, de faire des tours, d'être de plus en plus rapide, et on verra où on se situe à la fin", explique-t-il.

Cette progression qu'il doit suivre en ce début de championnat concerne aussi son entraînement, puisqu'il a dû grandement se limiter depuis cinq semaines, ne pouvant ni courir ni se soumettre à d'importants efforts. "On va voir comment se passent les courses mais je pense qu'après ce week-end, je vais pouvoir commencer à travailler plus dur à la maison, me mettre à travailler afin d'être véritablement préparé pour les courses. On ignore cependant quand j'attendrai mon potentiel ainsi que le plein potentiel de la moto. On espère que ce sera le plus tôt possible."