Franco Uncini va quitter ses fonctions en MotoGP

Les questions de sécurité sont aujourd'hui gérées par deux anciens pilotes au sein de la direction de course, en l'occurrence Loris Capirossi en tant que représentant de la Dorna et Franco Uncini comme représentant de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). Ce dernier, titré au championnat 500cc il y a quarante ans, s'apprête désormais à raccrocher.

Le championnat l'a annoncé ce vendredi, en marge des premiers essais du Grand Prix de Valence qui marque la fin de cette saison 2022. Uncini, 67 ans, a été nommé en 2013 pour porter les questions de sécurité en remplacement à l'époque de Claude Danis, après avoir été dès 1992 choisi pour représenter les pilotes en tant que délégué à la sécurité. Il a décidé de quitter son poste pour consacrer plus de temps à sa famille, son rôle actuel étant très prenant.

"J'aime ce championnat", a résumé Uncini. "Cela fait une éternité qu'il est au centre de ma vie. Merci à la FIM, à l'IRTA, à la Dorna et la Commission de sécurité, nous avons fait un travail incroyable pour la sécurité. J'ai passé beaucoup des nuits blanches mais je suis heureux et satisfait de ce que nous avons réussi. J'ai passé 30 ans à faire ce travail, 20 avec l'IRTA et dix avec la FIM. Je suis deux fois grand-père, j'ai deux filles, et ma femme me supporte encore après avoir été à mes côtés depuis 1981 !"

Carmelo Ezpeleta a tenu à rendre hommage à Franco Uncini, depuis 30 ans au cœur des principales décisions liées à la sécurité. "Franco ne le sait pas, mais il a été très important pour le développement du championnat", a souligné le promoteur du championnat. "Quand j'ai eu la chance de rejoindre la Dorna, l'une de mes meilleures expériences a été ma relation avec Franco, et dès le début notre amitié. Il a décidé de passer plus de temps avec sa famille mais comme je le lui ai dit récemment, il a deux familles. Et il ne doit pas oublier celle-ci ! J'espère qu'il restera proche de nous. Son expérience est très importante."

Tomé Alfonso prend le relais

Tomé Alfonso va succéder à Franco Uncini

Le rôle que quitte Franco Uncini consiste notamment à homologuer les circuits, suivre les travaux réalisés et superviser l'état des pistes lors des Grands Prix. Il sera désormais confié à Tomé Alfonso, 49 ans et doté d'une grande expérience dans l'organisation et la gestion d'épreuves moto. Devenu très jeune commissaire de piste à Jarama, l'Espagnol a ensuite dirigé les circuits de Losail et d'Aragón, et il est impliqué dans le circuit de Sokol qui doit accueillir la saison prochaine le Grand Prix du Kazakhstan. C'est aussi un nouveau membre de la famille Ezpeleta qui rejoint un poste important dans le championnat, puisqu'il est le neveu de Carmelo Ezpeleta.

"Avec la Dorna, nous avons beaucoup réfléchi pour trouver une personne capable d'endosser cette importante responsabilité", précise Jorge Viegas, président de la fédération, qui l'a jugé comme le candidat idéal. "Nous avons beaucoup réfléchi à qui pourrait assumer ce rôle comme Franco l'a fait. Tomé travaille depuis longtemps à la conception de circuits, à la recherche de la sécurité des circuits, et maintenant il ne va plus travailler que pour la FIM. Il fera de son mieux pour rendre les circuits aussi sûrs que possible."

Le nouveau titulaire du poste souhaite s'inscrire dans la lignée d'Uncini. "Je pense que personne n'a fait autant que Franco pour la sécurité et si on regarde les circuits, ce travail n'a pas aidé que le MotoGP mais toutes les pistes, 365 jours par an", a souligné Alfonso. "Je tiens à le remercier pour tout, et je vais faire de mon mieux pour continuer son incroyable travail."