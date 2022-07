Gardner s'est coupé de la "distraction" du travail technique

Les cinq rookies avaient tout à découvrir du MotoGP cette année, entre des machines plus puissantes que celles qu'ils avaient connues les années précédentes, une palette de réglages nettement plus large et des évolutions à tester régulièrement. Remy Gardner a préféré se faciliter la tâche en restant éloigné d'un certain travail technique entourant sa KTM.

"Je ne m'implique pas trop dans ce qu'on fait", a révélé le pilote Tech3. "Par exemple, ce qu'on a testé à Barcelone [le lundi après le Grand Prix], je ne savais même pas ce que ça faisait avant qu'ils me le disent. J'ai dit 'Mon Dieu, ok !'"

Ce n'est pas par dilettantisme que Gardner a adopté cette approche, mais dans un véritable désir de se consacrer pleinement au pilotage de sa machine : "Je me suis déjà impliqué dans la technique et ce n'était pas bon. Je devenais fou sur la moto. C'était il y a trois ou quatre ans [en Moto2] et d'un coup [il claque des mains], je me suis dit 'Je m'en fiche, je laisse ça à mes ingénieurs'."

"Je pense que c'est plus une distraction, sincèrement, et on s'inquiète plus sur la moto, à se demander ce que [chaque changement] fait sur la machine au lieu de vraiment ressentir ce qu'il se passe", a-t-il ajouté. "Il y a quatre ans, j'ai commencé à dire 'stop, je ne veux plus savoir, je veux juste piloter, mon boulot est de piloter.' Je suis plutôt bon techniquement mais j'en profite en dehors du paddock."

Remy Gardner ne reste pas totalement hermétique aux questions techniques et a précisé qu'en 2021, l'année de son titre en Moto2, lui et l'équipe Ajo travaillaient "beaucoup sur les réglages" de la Kalex. "Ce n'est pas comme si on ne touchait pas à la moto", a-t-il précisé.

Gardner connaît une campagne 2022 bien différente, qui l'a vu passer de la lutte pour la victoire à celle pour quelques points, accrochés à quatre reprises en 11 départs. L'Australien semble mieux placé que Raúl Fernández pour rester chez Tech3 la saison prochaine mais comme pour le travail technique, il préfère ne pas trop se préoccuper de ces questions.

"Pour le moment [...] je n'ai rien. Je ne regarde même pas. À ce stade j'essaie juste de faire le meilleur travail possible et quoi qu'il arrive, ça arrivera."