Gardner limité par un poignet "vraiment douloureux" à Sepang

Les pilotes titulaires ne prendront la piste que samedi à Sepang mais les rookies ont eu droit à un avant-goût en profitant du Shakedown Test organisé en début de semaine sur le circuit malaisien. Remy Gardner a fait sa troisième apparition sous les couleurs de Tech3, après une séance à Misano au mois de septembre et une autre à Jerez en novembre. Sa présence était pourtant incertaine en raison d'un poignet droit qu'il s'est fêlé alors qu'il s'entraînait en motocross en janvier. Gardner a finalement pu boucler 109 tours sur l'ensemble du test et ainsi accomplir un travail supérieur à ses attentes.

"Ces trois journées ont été longues", a déclaré le Champion du Moto2 à sa descente de la KTM. "Pour moi, le gros point d'interrogation était de savoir si je pourrais rouler avec mon poignet. Au final, tout s'est mieux passé que prévu, sincèrement. Lundi, je pense qu'on a dépassé les 40 tours et j'étais content de pouvoir rouler."

"Naturellement, il me manque de la vitesse mais on a visiblement progressé [le dernier jour], dans les réglages aussi. On a testé des choses et on a progressé. Et [mercredi], dans la matinée on a encore fait des progrès. Sincèrement, je suis plus proche que ce que j'attendais. Si vous m'aviez demandé mon pronostic dimanche, il n'aurait pas été si bon donc je suis plutôt content."

L'enchaînement des tours a permis à Gardner de gagner en aisance avec son poignet mais une certaine limite a été atteinte lors du dernier jour, le contraignant à renoncer à une partie de son programme : "J'ai probablement gagné en confiance dans mon poignet. Ça faisait mal dans les premiers tours mais quand il était chaud, ça réglait le problème à moitié."

"Tous les jours, en fin de journée c'était vraiment, vraiment douloureux", a néanmoins souligné l'Australien. "Les deux premiers jours, ça a plutôt bien tenu. [Mercredi], c'était bon dans la matinée, mais dans le dernier run avant la pause j'ai senti une sorte de dégradation et quand je suis remonté sur la moto dans l'après-midi, je ne pouvais même plus freiner. On a fait deux relais et on a arrêté parce que ce n'était pas utile de faire des tours pour rien."

Une préparation importante pour le test officiel

Dani Pedrosa et Remy Gardner

Malgré ses limites physiques, Remy Gardner juge ces trois premières journées à Sepang riches d'enseignements. Malade, Fabio Di Giannantonio n'a pas pu rouler mardi et mercredi alors que chaque opportunité de prendre la piste est précieuse pour des débutants qui n'ont plus que cinq jours d'essais avant leur premier week-end de course au plus haut niveau, dans à peine un mois.

"Pour les rookies, c'est vraiment important, il y a beaucoup à apprendre", a souligné Gardner. "Je pense que la Malaisie est un bon [circuit]. C'est une bonne piste. Il y a un peu tout pour apprendre à piloter une MotoGP. C'était important pour moi. Même les deux premiers jours : nous n'étions pas très rapides mais c'était quand même important d'enchaîner ces tours pour avoir une compréhension de la moto et s'habituer à tout. Tout est différent. Il y a beaucoup plus de réglages, de systèmes, donc il faut comprendre ça avant le test officiel pour savoir de quoi partir et avoir une base."

La quête de cette base a été facilitée par le soutien de Dani Pedrosa, lui aussi en piste sur la KTM puisque la présence des pilotes d'essais était autorisée dans le Shakedown Test. L'Espagnol a fait profiter les rookies de Tech3 de son expertise : "Il était occupé avec ses essais mais ce qui est bien, c'est qu'on a ses données pour des comparaisons et qu'il m'a donné quelques conseils [mardi], ce qui est sympa. Mais il est était assez occupé à tester des nouveautés et des choses."

Gardner a maintenant deux journées pour reposer son poignet avant de reprendre la piste samedi, cette fois en compagnie de l'ensemble du plateau.