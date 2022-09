Jugé trop peu professionnel, Gardner a eu le "cœur brisé" par KTM

C'est un Remy Gardner désabusé qui s'est présenté devant les journalistes à la veille des premiers essais du Grand Prix de Saint-Marin. Au soir des qualifications du Red Bull Ring, le pilote Tech3 a appris que KTM ne le conserverait pas la saison prochaine, alors qu'il s'attendait à prolonger une aventure entamée avec espoir cette année, dans la foulée de son titre en Moto2. La marque autrichienne ne lui a donné que des bribes d'explications qu'il a autant de mal à comprendre qu'à encaisser.

"Ils m'ont dit que je n'étais pas suffisamment professionnel", a expliqué Gardner, précisant que KTM n'avait ajouté aucune raison ou explication pour étayer cette critique : "Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas... J'ai l'impression de leur avoir toujours donné 100% de moi-même. J'avais l'intention de rester ici et sincèrement, ils m'ont brisé le cœur. Je sens que le titre que j'ai remporté pour eux n'est pas apprécié à sa juste valeur."

"J'ai juste toujours fait de mon mieux et je pense que ce n'était pas suffisant", a-t-il déploré. "Je continuerai à me donner à 100%, mais pour personne d'autre que moi, et évidemment pour ceux qui travaillent avec moi."

La décision était inattendue

Au cours des dernières semaines, tout portait à croire que Pol Espargaró, dont le retour chez Tech3 a été officialisé au cours du week-end du GP d'Autriche, serait associé à l'un des titulaires actuels de la formation française. Remy Gardner tenait la corde face à Raúl Fernández, dont le départ de KTM avait été décidé en interne dès le printemps. "Les sensations et mon impression étaient que j'allais continuer", a confirmé Gardner. "À Silverstone, c'était parti pour continuer et en Autriche, c'était fini. Je ne sais pas. Je suis aussi perdu que vous."

Devant Raúl Fernández au championnat avec une KTM aux performances irrégulières, Remy Gardner pensait mériter cette prolongation et ne cache pas être en pleine désillusion, la suite qu'il donnera à sa carrière étant encore à déterminer.

"Je pense que [mes performances] n'étaient pas désastreuses, sincèrement, si on regarde les chronos et le reste, le fait que je suis proche des pilotes d'usine. Ça reste ma première année ! C'est la quatrième de Miguel [Oliveira] en MotoGP donc je ne pense vraiment pas que c'était mauvais, je pensais qu'il y avait du positif mais en Autriche, ils m'ont dit que j'allais partir."

"Il y a encore quelques courses donc il faut juste que je fasse de mon mieux et que je profite de ce qu'il reste de ma carrière en MotoGP", a-t-il ajouté. "C'est assez dur à avaler après m'être battu tant d'années, avec beaucoup de blessures, de combats, peut-être pas le meilleur matériel, et finalement gagner un championnat pour ne passer qu'un an en MotoGP. Ça me brise le cœur et le monde de la moto me déçoit un peu. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je veux faire l'an prochain."

Un retour en Moto2 à l'étude

Remy Gardner se retrouve en effet dans une situation qu'il n'avait pas anticipée. Alors que Raúl Fernández a pu travailler pendant plusieurs mois à son rebond dans l'équipe RNF, qui lui permettra de piloter une Aprilia au cours des deux prochaines saisons, l'Australien se retrouve piégé par le timing de la décision de KTM : "Ils me l'ont dit extrêmement tard et ils m'ont vraiment coincé pour trouver une place l'an prochain. Ça me met dans une situation un peu pourrie."

Gardner a précisé que "rien n'est clair" concernant son avenir mais que "quelques options" se sont déjà présentées. Bien qu'encore "loin d'un accord", il pourrait redescendre d'un échelon et retrouver la catégorie Moto2 : "Évidemment, je veux trouver une bonne moto pour l'an prochain et continuer la compétition mais je ne suis pas certain. J'ai quelques offres pour rester dans ce paddock - pas en MotoGP naturellement. Je ne suis pas encore certain, je me déciderai rapidement."