Gino Borsoi va devenir team manager de Pramac

Depuis le départ de Francesco Guidotti pour KTM à la fin de l'année 2021, Fonsi Nieto occupait une partie de ses responsabilités au sein de l'équipe Pramac, tandis que Claudio Calabresi avait le poste de team manager. Cette solution temporaire va prendre fin en 2023 puisque Calabresi va partir et que le poste sera repris par l'ancien pilote Gino Borsoi, actuellement directeur sportif du team Aspar, engagé en Moto2, Moto3 et MotoE.

La nouvelle a été annoncée par Sky Sport Italia et Gino Borsoi a refusé d'entrer dans les détails, mais elle a par la suite été confirmée par Davide Tardozzi. "Je pense que Paolo Campinoti [propriétaire de Pramac] a fait un très bon choix", a commenté le team manager de l'équipe Ducati d'usine sur le site officiel du MotoGP. "Gino est un team manager très expérimenté donc nous sommes très heureux de l'accueillir."

Zarco se félicite également de cette recrue de choix. "Gino c'est cool, c'est un gars qui respire la course et moi, ça me plait", a commenté le Français, satisfait de voir une personnalité si expérimentée rejoindre Pramac : "Au niveau de la course moto, c'est quelqu'un qui vit ça au plus près depuis tellement d'années que ça peut apporter un truc sympa. Un peu comme Fonsi, qui est resté dans la moto. Le fait de travailler avec des équipes plus petites – qui sont davantage concentrées sur la performance, l'équilibre du pilote, etc, pour faire la différence – peut apporter un petit plus."

Gino Borsoi a décroché trois podiums en 125cc, catégorie dans laquelle il a roulé de 1996 à 2004. Dès sa dernière saison dans le championnat, il assumait un rôle de manager en disputant les courses avec sa propre structure. Fin 2005, il a rejoint l'équipe Aspar, qui a remporté trois titres des pilotes en 125cc et un en Moto3 depuis son arrivée. Borsoi a déjà occupé un rôle en MotoGP puisqu'il était le directeur sportif d'Aspar lorsque l'équipe espagnole était impliquée dans la catégorie reine, de 2010 à 2018.

La nomination de ce nouveau team manager permet à Pramac de savoir précisément de quoi son avenir sera fait. La récente confirmation d'Enea Bastianini dans l'équipe Ducati officielle a entraîné la prolongation de Jorge Martín aux côtés de Johann Zarco. Ce dernier devra néanmoins changer de chef mécanicien puisque Marco Rigamonti va rejoindre le team factory pour épauler Bastianini, qui ne pourra plus s'appuyer sur Alberto Giribuola, en partance pour KTM.

Ce vendredi, Pramac a également reçu la confirmation que ses pilotes disposeront à nouveau de la version la plus récente de la Desmosedici en 2023, ce qui ne faisait aucun doute, la formation italienne étant la plus proche de Ducati parmi les trois équipes satellites du constructeur.