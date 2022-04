GP d'Argentine : le programme chamboulé, pas d'essais vendredi

Le week-end du Grand Prix d'Argentine n'a pas encore débuté mais son programme est déjà profondément modifié puisqu'aucune moto ne prendra la piste vendredi. Un avion-cargo transportant du matériel de l'équipe Ducati officielle et de ses clients Gresini et VR46 a rencontré un problème alors qu'il devait faire transiter les pièces directement de l'Indonésie, théâtre du dernier Grand Prix, vers l'Argentine, sans repasser par l'Europe, et il a été immobilisé à Mombasa, au Kenya, pour des réparations.

La Dorna a annoncé qu'un deuxième avion a lui aussi eu un souci technique. Après un premier trajet entre l'Indonésie et l'Argentine qui s'est déroulé comme prévu, il devait revenir à Lombok pour récupérer une partie du fret mais a rencontré un problème lors d'une escale. L'un des deux avions n'est pas encore réparé et du matériel nécessaire pour MotoGP, Moto2 et Moto3 n'arrivera à Termas de Río Hondo que vendredi, rendant tout roulage impossible avant la journée de samedi.

"Cinq avions-cargos devaient transporter le matériel de Lombok, en Indonésie, à Tucumán, à proximité de Termas de Río Hondo en Argentine, dans la semaine suivant le GP d'Indonésie", explique la Dorna dans un communiqué. "En raison de deux problèmes séparés ayant affecté deux vols distincts, le fret pour le GP d'Argentine arrivera dans le pays vendredi. Le convoi comprend le fret pour toutes les catégories du Championnat du monde."

"Le trajet entre Lombok et Termas consistait en cinq vols. Trois des trajets prévus ont transporté le fret de Lombok à Tucumán avec des escales techniques à Mombasa, au Lagos et au Brésil. Les deux autres trajets ont vu le fret passer de Lombok à Doha [au Qatar], de Doha à Accra au Ghana puis être dirigé vers Tucumán."

"Ce jeudi matin en argentine, un avion-cargo reste immobilisé à Mombasa, au Kenya. L'avion attend une pièce pour pouvoir reprendre les airs, tandis que deux pièces, une venant d'Europe et une autre de secours depuis le Moyen-Orient, sont déjà en route."

La Dorna a ainsi publié de nouveaux horaires pour le week-end. Toutes les catégories étant touchées, aucune moto ne prendra la piste vendredi. Une journée très chargée attend les pilotes du MotoGP samedi, avec trois séances d'essais, deux d'une durée de 45 minutes et la dernière d'une demi-heure, juste avant les qualifications, comme pour les EL4 en temps normal. Les qualifications se tiendront à 17h05 sur place, soit 22h05 en France métropolitaine. En Moto2 et Moto3, trois séances seront également au programme avant les qualifications.

Pour la journée de dimanche, le warm-up sera rallongé à une demi-heure et le départ sera comme prévu à 15h00 locales (20h00 en France). Le Grand Prix se tiendra donc sur deux jours, une première depuis Motegi 2013, où aucune séance ne s'était déroulée le vendredi en raison de conditions météo difficiles.

Le nouveau programme du GP d'Argentine MotoGP (heure française)

Date Séance Horaires Samedi 2 avril

Essais Libres 1 15h35-16h20 Essais Libres 2 18h25-19h10 Essais Libres 3 21h25-21h55 Qualifications 22h05-22h45 Dimanche 3 avril Warm-up 15h30-16h00 Course 20h00