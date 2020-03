Le GP d'Argentine n'a voulu ni huis clos ni annulation tardive

Face à l'épidémie de coronavirus qui a contraint à l'annulation de quasiment tous les événements de sports mécaniques prévus en mars et en avril, le Grand Prix d'Argentine de MotoGP a pris les devants et a discuté rapidement avec la Dorna pour repousser sa date et ne pas risquer une annulation au dernier moment ou un huis clos. Le promoteur de l'événement, Orlando Terranova, voulait absolument anticiper régler le problème avant que l'annulation ne soit prononcée tardivement ou que le public soit interdit de venir.

"Suspendre un événement quelques heures ou quelques jours avant sa tenue, comme cela s'est produit avec le Grand Prix de Formule 1 d'Australie, est une catastrophe au niveau économique dont on ne se remet pas", a déclaré celui qui est aussi pilote de rallye-raid. "C'est pourquoi nous avons essayé de l'anticiper, nous avons parlé à Carmelo Ezpeleta [le PDG de Dorna] et lui avons dit qu'un événement sans public n'était pas bon pour nous. Il a compris cela."

Contrairement à Termas de Río Hondo, qui veut tenir son Grand Prix avec du public, le circuit de Jerez a dit être prêt à organiser le début de saison, pour l'instant prévu début mai, dans n'importe quelles conditions. S'il n'est pas annulé à cause de l'épidémie, il pourrait alors être disputé à huis clos, comme l'explique Terranova : "Le plan qui est prévu pour le moment est de commencer [la saison] à Jerez le 3 mai, avec ou sans public. Tout est prêt pour célébrer la course, même sans public."

La nouvelle date fixée par la Dorna pour le Grand Prix d'Argentine est le 22 novembre, en avant-dernière place du nouveau calendrier. Interrogé sur le risque de rouler sur une piste aux conditions difficiles avec l'hiver approchant, Terranova assure que la situation en Argentine sera moins pire que celle à Valence, épreuve prévue une semaine plus tard : "En Argentine, il sera possible de faire une course parfaite car il devrait faire un peu plus chaud qu'en avril à cette époque. Dans d'autres endroits, comme à Valence, je vois que c'est plus compliqué à cause du froid."

Avec Oriol Puigdemont

Related video