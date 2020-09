GP d'Émilie-Romagne

Comme Jerez et le Red Bull Ring avant lui, et avant Aragón et Valence dans les prochaines semaines, Misano accueille cette saison deux Grands Prix, solution mise en place par les instances dirigeantes afin d'optimiser les déplacements et de grossir le calendrier d'un championnat fortement impacté par la pandémie de COVID-19.

C'est donc cette semaine un premier Grand Prix d'Émilie-Romagne qui se déroulera sur la piste qui, depuis 1980, accueille le championnat sur la côte adriatique, dans l'ambiance nonchalante des stations balnéaires environnantes.

Les horaires

Le programme du Grand Prix d'Emilie-Romagne Photo de: Camille De Bastiani

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Où regarder le Grand Prix d'Émilie-Romagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme.

La répartition des séances sur les différentes chaînes du groupe sera la même que le week-end dernier pour le Grand Prix d'Autriche. Toutes les séances d'essais libres ainsi que les qualifications seront diffusées sur Canal+ Décalé. La course sera quant à elle retransmise sur Canal+.

Guide circuit

Hôte alternativement des Grands Prix des Nations, de Saint-Marin et même d'Italie avant que celui-ci ne soit transféré au Mugello, le circuit de Misano accueille depuis 2007 un Grand Prix officiellement baptisé "de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini". Le circuit qui porte le nom de Marco Simoncelli inaugure cette année une appellation nouvelle afin de promouvoir la région Émilie-Romagne, berceau de la moto dans le pays.

Piste courte avec ses 4,2 km, Misano se parcourt désormais dans le sens des aiguilles d'une montre. Le tracé a été modifié et resurfacé en 2015. Avec ses 16 virages, tantôt serrés tantôt rapides, et dont quelques-uns font partie des plus mémorables de la saison, le circuit fait appel à des motos aux qualités complémentaires, entre freinages précis, bons passages de courbe et fortes réaccélérations.

Longueur de la piste 4,226 km Largeur de la piste 14 m Virages 6 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 530 m Distance de la course MotoGP 114,102 km (27 tours) Pole position à gauche Construction 1972

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Andrea Dovizioso 1'32"678 2018 Record de la pole Maverick Viñales 1'31"411 2020 Record V-max Andrea Dovizioso 299,5 km/h 2015 Record vitesse moyenne Maverick Viñales 166,5 km/h 2020

Les 10 derniers vainqueurs MotoGP à Misano :

Année Pole position Victoire 2020 Maverick Viñales Franco Morbidelli 2019 Maverick Viñales Marc Márquez 2018 Jorge Lorenzo Andrea Dovizioso 2017 Maverick Viñales Marc Márquez 2016 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2015 Jorge Lorenzo Marc Márquez 2014 Jorge Lorenzo Valentino Rossi 2013 Marc Márquez Jorge Lorenzo 2012 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2011 Casey Stoner Jorge Lorenzo

Météo - L'été en moins chaud

Le beau temps devrait se maintenir sur Misano, mais par rapport au week-end dernier, les températures sont attendues à la baisse. La chaleur sera beaucoup moins accablante, avec 24°C pour les deux premiers jours. Il fera un peu plus chaud pour la course puisque l'on attend jusqu'à 27°C dimanche après-midi.

