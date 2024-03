Le GP de France ne veut "pas la course au volume, mais à la qualité"

Le GP de France fait encore une fois figure de référence sur le calendrier MotoGP 2024, après avoir battu l'an dernier le record d'affluence du championnat. Plus de 116 000 spectateurs étaient réunis sur le circuit le dimanche et la fréquentation totale sur l'ensemble du week-end frôlait les 280 000 personnes, deux chiffres au-dessus de toutes les autres épreuves de l'année.

Si le nombre d'entrées ne cesse de s'améliorer d'année en année, le promoteur du Grand Prix l'affirme : les chiffres ne constituent pas son objectif, malgré un gain de plus de 53 000 spectateurs l'an dernier. Il a pourtant bien prévu l'ajout de 3800 places de tribunes supplémentaires cette année, toutes d'ores et déjà complètes, cependant l'essentiel est ailleurs.

"Nous verrons quel sera le nombre de spectateurs qui vont venir, mais ce qui est important ce n'est pas le nombre, c'est d'essayer de servir le public, d'avoir une qualité d'accueil et qu'ils passent un très bon week-end. Je pense que ça n'est pas la course au volume, mais à la qualité", affirme Claude Michy, organisateur de l'épreuve via sa société PHA depuis 31 ans.

Inlassablement, le promoteur auvergnat peaufine la copie d'un Grand Prix qui, au-delà de cette affluence qui a de quoi faire des envieux parmi bon nombre de ses homologues organisateurs des autres courses, se démarque par son offre globale. C'est elle qui est vue comme la clé de voute de la réussite, les spectateurs étant perçus comme des clients, à qui le GP de France entend fournir une qualité de service.

"Les acteurs, ce sont les pilotes, ce sont eux qui créent le spectacle, et nous, nous essayons d'ajouter un certain nombre de choses qui peuvent permettre aux gens de vivre un long week-end, parce qu'ils viennent de plus en plus tôt, et de profiter au mieux du circuit et de tout ce qui s'y passe", résume Claude Michy, rappelant son souhait constant de "rapprocher le public des acteurs".

"Il faut rester humble. Il y a des acteurs qui font le spectacle, il y a la Dorna qui fait un travail fantastique pour la promotion du MotoGP, ainsi que sur la réglementation pour que les motos soient de plus en plus proches les unes des autres", poursuit-il. "Le schéma que mettent en place la Dorna et la Fédération internationale de motocyclisme vise à permettre ce spectacle, à adapter [le championnat] pour que ça continue à aller dans ce sens-là."

Claude Michy veut donc s'inscrire dans cette démarche globale du MotoGP, semblant toujours trouver de nouvelles idées avec ses équipes tout en s'efforçant de maintenir les ingrédients devenus incontournables dans la recette. Plus que fier de son Grand Prix, il se dit "fier des spectateurs qui viennent au Grand Prix". "Ce sont eux qui font le Grand Prix et ce sont les pilotes qui sont sur la piste. Nous, on a une obligation en tant qu'organisateurs, comme les teams et comme les pilotes, c'est de rechercher la performance. Et la performance c'est vis-à-vis du public, donc nous faisons tout pour ça."

Claude Michy organise le GP de France MotoGP depuis 31 ans. Photo de: PhotoPSP / Lukasz Swiderek

Il est indéniable également que les Grands Prix MotoGP connaissent un succès grandissant, sur les circuits du monde entier comme dans l'audience qu'ils génèrent à travers leur couverture médiatique. Claude Michy y voit un attachement du public à des sportifs hors norme, couplé à un spectacle que peu de disciplines sont en mesure d'offrir.

"Je pense que c'est un spectacle qui est de plus en plus étonnant, avec de jeunes pilotes qui arrivent, des anciens qui défendent leur part. Le spectacle est énorme. Les gens y sont sensibles, ce sont les derniers gladiateurs du monde moderne, avec aussi du suspense, de l'imprévu. Il y a aussi un effort qui est fait par les organisateurs pour accueillir au mieux le public. Les audiences de Canal+ sont aussi excellentes. Je pense que ce spectacle correspond [au format télévisuel], y compris dans son timing : ce sont 45 minutes, donc c'est très concentré ; la Formule 1, c'est 1h40 ou 1h50 et il se passe parfois beaucoup moins de choses."

"On dit que la moto n'est suivie que par les vieux, c'est totalement faux. Les jeunes arrivent, les réseaux sociaux sont là, il n'y a qu'à regarder le nombre de gens qui suivent Fabio [Quartararo] ou d'autres. Je pense que l'on entre dans une autre ère, doucement mais sûrement", ajoute Claude Michy, saluant le fait que les pilotes sont avant tout accessibles, là encore pour que le MotoGP aille vers le public. "C'est ça qui est le plus important, c'est qu'il y a de l'humain dans la moto et je pense que les gens ressentent aussi ce type de choses. On est dans un monde très superficiel. Aujourd'hui, un footballeur ne fait pas d'interview avant d'entrer sur le terrain, mais un pilote de moto avant de se balancer à 350 km/h, il parle ! Il y a un tel décalage qu'il y a un respect vis-à-vis de ces gens-là."

Prévu du 10 au 12 mai, le Grand Prix de France 2024 offrira au public un programme similaire aux années précédentes, avec les rendez-vous les plus populaires : visite de la voie des stands le jeudi après-midi, exposition historique tout au long du week-end, rencontres avec les pilotes puis concerts le vendredi et le samedi soir, et le fameux show mécanique avec du stunt, du freestyle et une surprise qui viendra des airs. Les nouveautés d'ores et déjà dévoilées seront le plus grand "mur de la mort" d'Europe avec dix représentations par jour, ainsi qu'un feu d'artifice le samedi soir.