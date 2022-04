Le GP d'Indonésie aura bien lieu ce dimanche

Le Grand Prix d'Indonésie aura finalement lieu ce dimanche ! Les fortes averses craintes depuis le début du week-end avaient épargné les essais libres, les pilotes devant seulement composer avec des séances sur piste séchante en début de journée, mais c'est un véritable déluge qui a bouleversé les plans du MotoGP ce dimanche.

La pluie a débuté dans l'heure précédant le départ initialement prévu à 15h00 (8h00 en France métropolitaine) et après un premier report de dix minutes, la direction de course a préféré temporiser, ne constatant aucune amélioration des conditions. Les tours de reconnaissance de la voiture de sécurité montraient qu'il était impossible de faire rouler les motos sur un circuit détrempé et la foudre est même venue frapper un bac à graviers.

La direction de course a annoncé que la voie des stands ne serait pas ouverte avant 15h45, puis 16h00. Alors que l'idée d'une annulation ou d'un report de l'épreuve apparaissait, les conditions se sont finalement améliorées et le départ a été fixé à 16h15 (9h15 en France). Fabio Quartararo sera en pole sur un circuit humide, la pluie n'ayant pas cessé, mais avec un asphalte à près de 30°C, les conditions pourraient rapidement évoluer.

Avant même ces péripéties liées aux conditions météo, la journée a été très mouvementée à Mandalika, avec d'abord le violent highside de Marc Márquez dans le warm-up. Retombé sur la tête, l'Espagnol a dû se rendre à l'hôpital le plus proche avant de devoir déclarer forfait en raison d'une commotion cérébrale.

Tout comme celle de Moto2, la course MotoGP a par la suite été raccourcie à 20 tours, sept de moins de prévue, en raison des portions de l'asphalte qui se décomposent et forment des pierres, soulevées par les motos et qui donc dangereuses puisqu'elles percutent les pilotes.

Au vu des différents facteurs réunis et une inconnue toujours subsistante concernant la tenue des pneumatiques tendre et medium, le Grand Prix d'Indonésie risque de réserver encore des surprises à l'ensemble des pilotes.