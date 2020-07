GP d'Andalousie MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Le coup d'envoi de la saison 2020 du MotoGP a été donné la semaine dernière à Jerez, et c'est sur le même circuit qu'elle se poursuit, dans un souci de capitaliser au maximum sur les déplacements opérés par le paddock alors que la crise du coronavirus a réduit le nombre de Grands Prix pouvant être maintenus cette année.

À l'instar de la majorité des autres "doubles épreuves", celle-ci s'est vu attribuer un nouveau nom, inédit en MotoGP, celui de Grand Prix d'Andalousie. L'une des 17 communautés autonomes de l'Espagne, cette région, qui jouit d'une énorme richesse historique et culturelle, est composée de huit provinces, parmi lesquelles celle de Cadix dans laquelle est située Jerez de la Frontera.

Plus tard dans la saison, les Grands Prix de Styrie, d'Émilie-Romagne et du Teruel suivront le même modèle en prenant le nom de la région ou de la province dans laquelle sont situés les circuits du Red Bull Ring, de Misano et d'Aragón. Plus tard, le deuxième Grand Prix organisé à Valence portera lui le nom de Grand Prix d'Europe.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix d'Andalousie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et toutes les séances y seront cette semaine transmises en direct. Les EL1, EL2, EL3 et warm-up seront à suivre sur Canal+ Sport, tandis que Canal+ diffusera les EL4, les qualifications et la course MotoGP.

Guide circuit

Si le MotoGP a pour habitude de se rendre sur quatre circuits en Espagne, Jerez de la Frontera en est le rendez-vous le plus ancien, puisqu'il est entré au calendrier en 1987 et n'a ensuite connu aucune absence. C'est également une manche atypique, avec un circuit court et globalement lent. Jerez possède deux courtes lignes droites, ne dépassant pas les 607 mètres, un soulagement pour certaines marques mais un marqueur qui a pu s'avérer problématique pour des motos telles que les Ducati par le passé.

La variété de vitesse des 13 virages oblige les motos à composer avec des changements de direction rapides, mais aussi des relances lentes nécessitant une bonne reprise. Sur le profil sinueux et vallonné de la piste andalouse, chacun tente également de trouver le plus de stabilité possible afin de s'adapter à un bitume manquant de grip et pouvant générer des turbulences.

Ce fut d'autant plus le cas le week-end dernier qu'il a fallu s'adapter à un paramètre nouveau : la chaleur andalouse de ce mois de juillet, alors que le MotoGP a l'habitude de se rendre sur place début mai. Certains records ont toutefois été battus lors du Grand Prix d'Espagne, et il sera intéressant de suivre l'évolution des performances cette semaine alors que le MotoGP vivra pour la première fois la tenue de deux courses coup sur coup sur le même circuit.

Longueur de la piste 4,423 km Largeur de la piste 11 m Virages 5 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 607 m Distance de la course MotoGP 110,575 km (25 tours) Pole position à gauche Construction 1986

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'38"051 2019 Record de la pole Fabio Quartararo 1'36"705 2020 Record V-max Andrea Dovizioso 296,7 km/h 2020 Record vitesse moyenne Fabio Quartararo 164,6 km/h 2020

Météo - Une chaleur hors du commun

Comme prévu, les pilotes MotoGP ont dû affronter le week-end dernier des conditions extrêmes, avec une chaleur étouffante et des températures au sol atteignant des niveaux exceptionnels pour le Grand Prix d'Espagne, habituellement disputé deux mois plus tôt. Les prévisions météo pour cette semaine sont du même acabit, avec des après-midis annoncés entre 35°C vendredi et 37°C dimanche.

Les matinées devraient réserver environ 20°C dans l'air, des conditions bien plus supportables et surtout, comme on l'a vu la semaine dernière, propices aux records. Attention toutefois au vent, qui a déjà pu gêner les pilotes lors du premier Grand Prix et qui sera une nouvelle fois au rendez-vous cette semaine si l'on en croit les prévisions : un vent de sud-ouest, annoncé entre 14 et 16 km/h.

Course suivante : Grand Prix de République Tchèque (7-9 août)

Calendrier MotoGP