GP d'Aragón MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Circuit espagnol le plus récemment ajouté au calendrier MotoGP, le MotorLand Aragón se charge cette année d'apporter sa contribution à un championnat réduit par la pandémie de COVID-19 en accueillant deux manches. La première, au programme cette semaine, conserve son nom classique, tandis que la seconde fera honneur à la province de Teruel, une zone à la faible densité, située dans les terres à l'ouest des côtes touristiques.

Après le succès initial d'un Casey Stoner encore habillé du rouge Ducati lors de la première édition de cette épreuve en 2010, Honda a pris ses quartiers en signant trois victoires consécutives en Aragón. Jorge Lorenzo s'est ensuite installé à la première place durant deux ans, avant que Marc Márquez y signe en 2016 ce qui était à l'époque l'un de ses rares succès sur le sol espagnol, le second sur cette piste après sa victoire de 2013. Il y est ensuite resté invaincu, devenu l'homme à battre sur une piste taillée pour lui. Cette semaine, cependant, il sera le grand absent de ce Grand Prix.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix d'Aragón ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Il faudra d'abord se rendre sur Canal+ Décalé pour suivre les essais libres, les qualifications et les séances de warm-up des trois catégories, ainsi que les course Moto2 et Moto3. La course MotoGP sera quant à elle diffusée en direct sur Canal+ dimanche après-midi.

Guide circuit

Circuit moderne, dessiné par Hermann Tilke au milieu des collines ocres du désert du Teruel, le MotorLand Aragón a d'emblée séduit le paddock lorsqu'il a remplacé au pied levé un Grand Prix de Hongrie qui n'a jamais abouti. Depuis, il a été disputé sans discontinuer sur cette piste qui a la particularité de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le circuit impose une longue ligne droite permettant d'atteindre les 346 km/h, mais aussi un profil complexe avec des virages tantôt rapides tantôt serrés. Peu utilisé pendant l'année, il peut être sale en début de week-end et son bitume a la réputation d'être abrasif.

Longueur de la piste 5,077 km Largeur de la piste 15 m Virages 10 gauche - 7 droite Plus longue ligne droite 968 m Distance de la course MotoGP 116,771 km (23 tours) Pole position à droite Construction 2009

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Jorge Lorenzo 1'48"120 2015 Record de la pole Marc Márquez 1'46"635 2015 Record V-max Andrea Dovizioso 346,1 km/h 2019 Record vitesse moyenne Marc Márquez 171,4 km/h 2015

Les vainqueurs du Grand Prix d'Aragón depuis 10 ans :

Année Pole position Victoire 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Jorge Lorenzo Marc Márquez 2017 Maverick Viñales Marc Márquez 2016 Marc Márquez Marc Márquez 2015 Marc Márquez Jorge Lorenzo 2014 Marc Márquez Jorge Lorenzo 2013 Marc Márquez Marc Márquez 2012 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2011 Casey Stoner Casey Stoner 2010 Casey Stoner Casey Stoner

Le GP d'Aragón 2019

Pole position : Marc Márquez

Marc Márquez Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Andrea Dovizioso 2e, Jack Miller 3e

Météo - Des matinées extrêmement fraîches

Aragón est généralement une épreuve marquée par de fortes variations thermiques entre les matinées très fraîches et les après-midis ensoleillés du désert de Teruel lors desquels le thermomètre grimpe facilement. Même si le Grand Prix est disputé trois semaines plus tard que d'habitude cette année et que l'on aurait par conséquent pu attendre une amplitude moins extrême cette année, les prévisions en disent long.

Un temps sec sera au rendez-vous tout le week-end, malgré une journée de samedi qui s'annonce plus couverte que les deux autres. Côté mercure, les températures vont peu à peu grimper, puisque l'on passera de 17°C au plus fort de la journée vendredi, à 19°C samedi puis 21°C dimanche. Mais attention aux matinées : les prévisions annoncent seulement 3°C pour vendredi et 5°C pour les deux jours suivants ! Le vent sera également de la partie en début de week-end, mais devrait faiblir progressivement.

Course suivante : Grand Prix de Teruel (23-25 octobre)

