Le GP d'Argentine sera reporté "s'il y a le moindre doute"

Depuis la première annulation d'une compétition internationale de moto, rendue publique le 1er mars, les annonces se sont enchaînées. Après avoir dû renoncer à la course du Qatar pour la catégorie reine, le MotoGP a vu ses Grands Prix de Thaïlande puis des Amériques être reportés. Mais d'autres championnats sont également concernés : WorldSBK, SuperMoto, X-Trial des Nations, et même les 24H du Mans Motos qui viennent d'être reportées en septembre…

Mardi dans la soirée, au cœur d'une série d'annonces, c'est l'épreuve argentine du Championnat du monde de Motocross féminin, initialement prévue la semaine prochaine, qui a été reportée sine die. Il s'agit d'une première pour le pays, et d'un nouveau signal d'alarme pris très au sérieux par les instances du MotoGP, puisqu'après les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur les trois premières manches de la saison, le coup d'envoi devait en être donné en Argentine du 17 au 19 avril selon la dernière version en date du calendrier, publiée pas plus tard qu'hier.

Malgré la confiance récemment affichée par les organisateurs de la course de Termas de Río Hondo, la Dorna poursuit donc ses efforts afin de se préparer à toute nouvelle mesure pouvant mettre en péril ses Grands Prix, dans un contexte toujours très instable à l'heure actuelle. "Pour l'instant, nous n'avons rien de clair. Nous avançons au jour le jour, et nous changeons les dates lorsque l'organisateur nous dit qu'il ne peut pas accueillir l'événement. Cela a été le cas avec la Thaïlande, avec le Qatar et maintenant avec Austin", a expliqué Carmelo Ezpeleta à Catalunya Ràdio.

"Pour l'instant, l'Argentine est maintenue, mais nous devons avoir la certitude qu'une fois que nous nous y serons rendus, la course aura bel et bien lieu. S'il y a le moindre doute, nous préférons la reporter et la faire à la fin de l'année", prévient le PDG de Dorna Sports, au front depuis le début de cette crise.

La course MotoGP de Losail reportée... sur un autre circuit ?

Le calendrier MotoGP pourrait donc continuer à fluctuer, les instances du championnat souhaitant suivre au plus près l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le monde afin de réagir de la manière la plus efficace possible, en reportant ou annulant les épreuves directement touchées mais aussi en tentant de trouver des solutions alternatives. Carmelo Ezpeleta envisage tous les scénarios avec une ouverture totale, au point de ne pas exclure que la course MotoGP du Qatar, censée être la première de la saison mais annulée en ce début de mois de mars, pourrait finalement être rattrapée, remplacée par une autre qui se tiendrait dans le mois à venir.

Il s'agirait alors d'organiser une épreuve uniquement réservée à la catégorie reine (puisque le Moto2 et le Moto3 ont pu courir au Qatar), mais sur un autre circuit et avant le 19 avril, à une date qui permettrait donc de moins retarder le début du championnat. "Nous envisageons la possibilité que la course MotoGP du Grand Prix du Qatar, qui n'a pas eu lieu à Losail, puisse avoir lieu ailleurs. Mais ce n'est pas facile", a ainsi déclaré le patron de Dorna Sports. Sepang pourrait alors apparaître comme une destination possible afin d'accueillir cette épreuve, cependant Carmelo Ezpeleta a précisé qu'il n'y avait rien de concret pour le moment.

Une chose est certaine, toute nouvelle organisation de Grand Prix envisagée avant le 19 avril devrait être décidée incessamment afin que les équipes et divers organismes formant le paddock puissent préparer leur déplacement et que le matériel, qui jusqu'à présent était en stand-by depuis les tests de Losail, puisse être expédié dans les temps. Il faudra aussi tenir compte d'une situation toujours très tendue en Europe, et particulièrement en Italie où l'ensemble du pays est placé en quarantaine jusqu'au 3 avril.

Après les premiers reports, le calendrier MotoGP a enregistré deux modifications permettant de libérer des dates pour les Grands Prix concernés durant la seconde moitié de l'année. Ainsi, la manche d'Aragón a été avancée au 25-27 septembre et celle de Valence repoussée d'une semaine, signifiant que la saison doit désormais se terminer le 22 novembre. Les instances ont plusieurs fois insisté ces derniers jours sur la nécessité de flexibilité, évoquant les possibilités de week-ends à deux courses, d'épreuves à huis clos, de visites dans des pays moins touchés tels que le Portugal ou d'une saison pouvant se terminer bien plus tard que prévu.