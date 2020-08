GP d'Autriche MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Un mois d'août intense se poursuit en Autriche, où le MotoGP s'installe pour deux semaines. Le paddock prend ses quartiers dans l'environnement bucolique du Red Bull Ring, situé à 200 km de Vienne, dans le land de Styrie, celui qui donnera son nom au deuxième Grand Prix sur place.

Les pilotes y retrouvent une piste qui détient à elle seule un joli morceau d'Histoire depuis sa construction en 1969. D'abord baptisé Österreichring avant de devenir l'A1-Ring après une rénovation confiée à Hermann Tilke au milieu des années 1990, le circuit a retrouvé une nouvelle jeunesse après son rachat par Red Bull il y a près de 15 ans, jusqu'à réintégrer le calendrier de la Formule 1 en 2014, puis celui des Grands Prix moto en 2016, après deux premières éditions en 1996 et 1997. Au préalable, c'est le Salzburgring qui accueillait les deux roues.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix d'Autriche ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme.

Seuls les EL4 et les qualifications MotoGP (samedi) ainsi que les courses des trois catégories (dimanche seront diffusés en direct sur Canal+, toutes les autres séances étant à suivre en direct sur Canal+ Sport. Cette chaîne retransmettra par ailleurs une rediffusion des qualifications MotoGP samedi à partir de 16h.

Guide circuit

Dès que les MotoGP l'ont investi, le Red Bull Ring s'est directement installé dans les tablettes du championnat, en battant la meilleure moyenne au tour que détenait jusqu'alors Phillip Island. La référence a encore été améliorée l'année dernière pour atteindre une moyenne de 187,2 km/h.

Ducati est invaincu sur le GP d'Autriche, même si Marc Márquez est passé tout près de la victoire ces deux dernières années. Bien que le champion espagnol soit absent cette semaine, le fait que l'équipe officielle Ducati apparaisse désormais en pleine crise annonce un Grand Prix d'Autriche plus ouvert que jamais.

Le Red Bull Ring est une piste courte, au bitume abrasif, qui se caractérise par de fortes variations du dénivelé et compte dix virages, dont seulement trois à gauche − parmi lesquels l'un est très peu marqué. Sa plus longue ligne droite n’atteint que 626 mètres de long, mais le tracé en compte plusieurs autres qui mettent en valeur les meilleures capacités d’accélération, de freinage et de traction.

Longueur de la piste 4,318 km Largeur de la piste 13 m Virages 3 gauche - 7 droite Plus longue ligne droite 623 m Distance de la course MotoGP 120,904 km (28 tours) Pole position à gauche Construction 1969

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Andrea Dovizioso 1'23"827 2019 Record de la pole Marc Márquez 1'23"027 2019 Record V-max Andrea Dovizioso

et Marc Márquez 316,7 km/h 2019 Record vitesse moyenne Marc Márquez 187,2 km/h 2019

Le palmarès du Grand Prix d'Autriche :

Année Pole position Victoire 2019 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2018 Marc Marquez Jorge Lorenzo 2017 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2016 Andrea Iannone Andrea Iannone

Le GP d'Autriche 2019

Pole position : Marc Márquez

Marc Márquez Meilleur tour en course : Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso Podium : Andrea Dovizioso vainqueur, Marc Márquez 2e, Fabio Quartararo 3e

Météo - Des orages au programme

Après les conditions très ensoleillées, voire extrêmement chaudes, rencontrées à Jerez et à Brno, la météo s'annonce beaucoup plus moins clémentes en Autriche, mais plus respirables. Alors que le paddock s'est installé sur place sous la pluie, difficile de prévoir avec précisions les conditions dans lesquelles se disputera ce Grand Prix, puisque des orages sont annoncés chaque jour.

D'après les prévisions, les températures devraient être particulièrement fraîches vendredi et samedi, avec 22-23°C annoncés au plus fort de la journée, puis grimper jusqu'à 25°C pour la journée des courses. En matinée, seuls 14-15°C sont attendus. Le risque de pluie, lui, est de 80 à 90% pour les trois jours du Grand Prix. De quoi promettre une course encore plus incertaine qu'elle n'y parait ?

Course suivante : Grand Prix de Styrie (21-23 août)

Calendrier MotoGP