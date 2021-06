GP de Catalogne MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Le MotoGP retrouve cette semaine le Circuit de Catalunya à sa date traditionnelle après y avoir couru l'an dernier à l'automne. Située dans la périphérie de Barcelone, il s'agit de l'une des pistes les plus emblématiques de la discipline depuis sa première visite sur place en 1992 pour le GP d'Europe avant la création du GP de Catalogne en 1996.

Les horaires

Pour ne pas entrer en concurrence avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan de F1, le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 13h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Catalogne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, toutes les séances d'essais libres, les qualifications et le warm-up des trois catégories seront retransmis par Canal+ Décalé, de même que les courses Moto2 et Moto3. Dimanche après-midi, c'est sur Canal+ qu'il faudra basculer pour suivre la course MotoGP.

Guide circuit

C'est une piste rapide qui attend les pilotes, un tracé caractérisé notamment par une ligne droite d'un kilomètre et des vitesses de pointe qui flirtent avec les références de Losail et le record absolu du Mugello, la meilleure étant à ce jour de 352,9 km/h. Après l'accident qui fut fatal à Luis Salom, en 2016, la piste a subi plusieurs modifications jusqu'à adopter il y a trois ans une configuration suscitant le consensus. Entre son nouvel asphalte et les retouches apportées à certaines portions, le tracé catalan a donc fait peau neuve et s'en est trouvé légèrement raccourci, sans toutefois perdre de son charme aux yeux de nombre de pilotes, notamment grâce à son dénivelé et à ses virages rapides. Ils découvriront de nouvelles modifications cette semaine, puisque le virage 10 a encore été modifié et resurfacé cet hiver.

Les virages requièrent en majorité le deuxième ou le troisième rapport et poussent les machines à dépasser allègrement les 100 km/h. Cette configuration de la piste crée de nombreuses opportunités de dépassement et a fait du Grand Prix de Catalogne le théâtre de certaines des plus belles courses de l'Histoire, à l'image de l'exceptionnel duel opposant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo en 2009, resté dans les annales.

Ces virages de la piste catalane, majoritairement à droite, sont traditionnellement de gros mangeurs de gomme. Michelin a prévu d'apporter des pneus plus durs pour y faire face.

Longueur de la piste 4,627 km Largeur de la piste 12 m Virages 6 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 1047 m Distance de la course MotoGP 111,048 km (24 tours) Pole position à gauche Construction 1991

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Jorge Lorenzo 1'38"680 2018 Record de la pole Jorge Lorenzo 1'40"021 2018 Record V-max Pecco Bagnaia 352,9 km/h 2020 Record vitesse moyenne Jorge Lorenzo 168,8 km/h 2018

Le palmarès du Grand Prix de Catalogne depuis dix ans :

Année Pole position Victoire 2020 Franco Morbidelli Fabio Quartararo 2019 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2018 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2017 Dani Pedrosa Andrea Dovizioso 2016 Marc Márquez Valentino Rossi 2015 Aleix Espargaró Jorge Lorenzo 2014 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo 2013 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo 2012 Casey Stoner Jorge Lorenzo 2011 Marco Simoncelli Casey Stoner

Le GP de Catalogne 2020

Pole position : Franco Morbidelli

Franco Morbidelli Meilleur tour en course : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Podium : Fabio Quartararo vainqueur, Joan Mir 2e, Álex Rins 3e

Météo - De la pluie, mais quand ?

En retrouvant une date printanière, le Grand Prix de Catalogne a l'assurance de se dérouler dans une relative chaleur, bien loin de la fraîcheur inhabituelle qui avait caractérisé l'édition 2020. Les prévisions annoncent 17°C à 18°C en matinée et de 22°C à 24°C l'après-midi. En revanche, la météo reste variable en Europe et de la pluie pourrait venir jouer les trouble-fêtes. Elle est annoncée pour la nuit de vendredi à samedi, mais surtout la journée suivante et jusqu'à dimanche matin. Elle devrait toutefois être légère et toucher le circuit au gré d'averses dont la fréquence reste incertaine.

Course suivante : Grand Prix d'Allemagne (18-20 juin)

Calendrier MotoGP