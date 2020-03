Le Grand Prix d'Espagne MotoGP officiellement reporté

Alors que la F1 en est à sept épreuves annulées ou reportées et à un retard prévu de 12 semaines pour le début de son championnat, le MotoGP suit le mouvement. La pandémie de COVID-19 avait déjà engendré de grosses modifications au calendrier, toutefois un nouveau changement est désormais annoncé alors que la prudence reste de mise face au coronavirus dans une grande partie du monde et notamment en Europe.

Après l'annulation de la manche MotoGP du Qatar, qui devait lancer la saison début mars, les Grands Prix de Thaïlande, des Amériques et d'Argentine ont été reportés, et ceux d'Aragón et de Valence à l'automne ont vu leur date changer afin de permettre la réorganisation de ces épreuves. À la suite de cette première vague d'annonces, la reprise était calée pour début mai avec le Grand Prix d'Espagne, seulement l'évolution de la situation sanitaire rend à présent cette perspective impossible.

La Fédération internationale de motocyclisme, l'IRTA et la Dorna ont annoncé ce jeudi que la manche de Jerez ne pourrait pas se tenir au moment prévu. Celle-ci est à son tour reportée, cette fois sans qu'aucune date ne soit fournie pour sa nouvelle programmation. "La situation restant en constante évolution, une nouvelle date pour le GP d'Espagne ne peut être confirmée tant que l'on ne sait pas clairement quand il sera possible d'organiser l'épreuve. Un calendrier modifié sera publié dès que possible", est-il indiqué.

En l'état, le début de la saison MotoGP est désormais calé pour le Grand Prix de France, prévu du 15 au 17 mai au Mans, même si face à la tendance actuelle nombre d'acteurs du championnat ont récemment estimé que la compétition ne débuterait pas avant juin ou juillet.

Autre conséquence de la situation actuelle, le début de la Coupe du monde MotoE, qui aurait dû se faire en marge de ce Grand Prix, est lui aussi repoussé, avec cette fois comme perspective de première manche le rendez-vous d'Assen fin juin. Les essais de pré-saison également prévus à Jerez du 8 au 10 avril n'auront pas lieu non plus.

