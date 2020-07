Quatre mois et demi après la date prévue, le coup d'envoi de la saison 2020 du MotoGP sera enfin donné cette semaine. Alors que Losail n'avait finalement pu accueillir que les catégories Moto2 et Moto3 début mars, c'est avec le Grand Prix d'Espagne que le MotoGP va lancer son championnat, première manche d'une série de 13 d'ores et déjà annoncées.

Comme d'autres pistes dans les prochaines semaines, Jerez de la Frontera accueillera deux Grands Prix coup sur coup, d'abord celui d'Espagne cette semaine puis celui d'Andalousie la semaine prochaine.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Où regarder le Grand Prix d'Espagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Toutes les séances seront cette semaine transmises par Canal+ et Canal+ Décalé, des essais libres à la course en passant par le warm-up, et ce à la fois pour la catégorie MotoGP et pour le Moto2 et le Moto3. Lundi 20 juillet, des rediffusions seront proposées sur Canal+ Sport.

Guide circuit

Si le MotoGP a pour habitude de se rendre sur quatre circuits en Espagne, Jerez de la Frontera en est le rendez-vous le plus ancien, puisqu'il est entré au calendrier en 1987 et n'a ensuite connu aucune absence. C'est également une manche atypique, avec un circuit court et globalement lent. Jerez possède deux courtes lignes droites, ne dépassant pas les 607 mètres, un soulagement pour certaines marques mais un marqueur qui a pu s'avérer problématique pour des motos telles que les Ducati par le passé.

La variété de vitesse des 13 virages obligera les motos à composer avec des changements de direction rapides, mais aussi des relances lentes nécessitant une bonne reprise. Sur le profil sinueux et vallonné de la piste andalouse, chacun tentera également de trouver le plus de stabilité possible afin de s'adapter à un bitume manquant de grip et pouvant générer des turbulences. Surtout, cette année il va falloir s'adapter à un paramètre nouveau : la chaleur andalouse de ce mois de juillet, alors que le MotoGP a l'habitude de se rendre sur place début mai.

Longueur de la piste 4,423 km Largeur de la piste 11 m Virages 5 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 607 m Distance de la course MotoGP 110,575 km (25 tours) Pole position à gauche Construction 1986

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'38"051 2019 Record de la pole Fabio Quartararo 1'36"880 2019 Record V-max Dani Pedrosa

& Andrea Iannone 295,9 km/h 2014

2015 Record vitesse moyenne Fabio Quartararo 164,3 km/h 2019

Le palmarès du Grand Prix d'Espagne depuis dix ans :

Année Pole position Victoire 2019 Fabio Quartararo Marc Márquez 2018 Cal Crutchlow Marc Márquez 2017 Dani Pedrosa Dani Pedrosa 2016 Valentino Rossi Valentino Rossi 2015 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2012 Jorge Lorenzo Casey Stoner 2011 Casey Stoner Jorge Lorenzo 2010 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo

Le GP d'Espagne 2019

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Álex Rins 2e, Maverick Viñales 3e

Météo - Une chaleur hors du commun

Ce sont des conditions extrêmes auxquelles doivent se préparer pilotes et équipes pour ce début tardif de la saison 2020. En effet, c'est un grand soleil qui accueillera les acteurs du MotoGP pour cette première course de la saison et les températures seront bien plus élevées qu'elles ne le sont habituellement lorsque la discipline se rend à Jerez.

Les équipes pourront s'entraîner dès ce mercredi, lors du dernier test d'avant-saison, à composer avec la chaleur, et les essais libres du vendredi seront également une bonne référence puisque 38 degrés sont attendus dans l'air au plus fort de la journée. Avec de telles maximales, l'asphalte espagnol dépassera facilement les 50 degrés, et il en sera de même pour les qualifications et la course, puisque 37 degrés sont attendus le samedi, et 34 degrés le dimanche.

