Le GP de Finlande reporté à son tour

Sans surprise, le retour du Grand Prix de Finlande, une première depuis 1982, subit à son tour les conséquences de la crise du coronavirus. Après que les Grands Prix d'Allemagne et des Pays-Bas ont fait savoir qu'ils cherchaient une nouvelle date pour reprogrammer leur épreuve, initialement prévue en juin, les organisateurs du rendez-vous finlandais leur ont emboîté le pas.

Prévue du 10 au 12 juillet, la seule nouvelle manche devant intégrer le calendrier cette année était prévue sur le nouveau circuit du KymiRing, sorti de terre à une centaine de kilomètres de la capitale, Helsinki. Après un roulage des pilotes d'essais organisé l'année dernière, la piste devait encore en passer par une homologation en bonne et due forme après avoir poursuivi ses travaux ces derniers mois, seulement cette validation ne peut avoir lieu pour le moment. Par ailleurs, de nouvelles mesures de restriction s'appliquant aux grands rassemblements ont également mis sur la sellette l'épreuve, comme les autres rendez-vous sportifs prévus avant le mois d'août dans le pays.

Les organisateurs du Grand Prix de Finlande ont donc confirmé ce vendredi que le report de leur épreuve avait été acté, sur la base des directives des autorités locales. "Le gouvernement finlandais a recommandé que des événements de plus de 500 personnes ne se tiennent pas avant août", expliquent-ils. "La décision de report la course finlandaise de MotoGP est prise par Dorna Sports, détentrice des droits de la discipline, et les propriétaires du circuit du KymiRing en accord avec les instructions du gouvernement finlandais."

"Dorna Sports a promis d'annoncer le futur du Grand Prix de Finlande MotoGP dès que possible", précisent les responsables. "Le retour des billets ayant été achetés sera possible dès que Dorna Sports aura officialisé la décision."