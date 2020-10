GP de France MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Depuis 2013, le programme était stable : après une première manche européenne en Andalousie, c'est dans la Sarthe que se poursuivait la saison MotoGP, en mai. La crise sanitaire mondiale en a décidé autrement cette année, avec un championnat concentré en 14 manches, toutes organisées sur le Vieux continent, et amputé de 11 pistes au total. Le Grand Prix de France aurait lui aussi pu être rayé du programme, mais les efforts menés depuis le mois de mars ont permis de sauver l'épreuve, vue comme "miraculée" par le président de la Fédération française de motocyclisme.

Mieux, contrairement à la plupart des Grands Prix qui se sont tenus jusqu'à présent, un petit nombre de spectateurs (5000) est même autorisé à assister à la journée de dimanche. On sera bien sûr loin des records de fréquentation battus chaque année, avec systématiquement plus de 100'000 spectateurs le dimanche et plus de 200'000 sur l'ensemble du week-end, et les traditionnels rendez-vous très populaires qui leur sont proposés (rencontres avec les pilotes, concerts et show mécanique) devront attendre une prochaine édition pour faire leur retour, mais de l'avis général ce sauvetage du rendez-vous tricolore est déjà un grand succès pour ses organisateurs.

C'est donc avec cinq mois de retard que le paddock investit le circuit Bugatti, avec les trois catégories du Championnat du monde. Le public pourra également assister à une manche du MotoE, déjà prévue l'an dernier mais finalement annulée. En revanche, les habituelles courses du CEV et de l'International Bridgestone Handy Race ne sont pas au programme cette fois.

Les horaires du Grand Prix de France

Afin de cohabiter avec la tenue du Grand Prix de l'Eifel en Formule 1, le départ de la course MotoGP sera exceptionnellement donné dimanche à 13h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de France ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Les séances d'essais, les qualifications et les courses des trois catégories seront retransmises en direct et en intégralité, mais avec un dispositif exceptionnel. "Les abonnés pourront vivre le GP de France comme s'ils y étaient, en inside total", promet Canal+, qui bénéficiera d'un studio panoramique installé sur la terrasse du paddock.

La journée de vendredi sera à suivre sur Canal+ Décalé, de même que les EL3 des trois catégories et les qualifications Moto3 et Moto2 samedi. Pour les EL4 et les qualifications MotoGP, samedi, la couverture sera assurée par la chaîne Canal+, de même que pour les trois séances de warm-up dimanche matin. À l'heure des courses, il faudra rester sur Canal+ pour la catégorie Moto3 (11h20) puis pour le MotoGP (13h), mais basculer à nouveau sur Canal+ Décalé pour le Moto2 (14h30). À noter enfin que les courses MotoE (samedi à 16h15 et dimanche à 15h40) seront également proposées sur Canal+ Décalé.

Par ailleurs, et au même titre que la F1 qui va offrir deux Grands Prix en clair sur TMC, le MotoGP pourra être suivi sur une chaîne gratuite cette semaine. Rendez-vous est donné sur C8, chaîne du groupe Canal+, dimanche à 13h pour suivre la course de la catégorie reine en direct.

Guide circuit

Construit en 1965 et hôte de son premier Grand Prix de France en 1969, le circuit Bugatti du Mans accueille l'élite mondiale sans interruption depuis 2000, après une parenthèse (1996-1999) consécutive au grave accident d'Alberto Puig.

D'une longueur de 4,185 km, c'est un circuit complet, avec un premier virage très rapide mais aussi une série de virages lents qui, dans le compromis que doivent opérer les équipes techniques, tendent à prendre le dessus. Le tracé comporte au total neuf virages à droite et cinq à gauche, entrecoupés de courtes lignes droites.

Son caractère stop-and-go fait la part belle à la stabilité au freinage, à la maniabilité dans les changements de direction et à la traction. Les réaccélérations y sont en effet primordiales, bien plus que les vitesses de pointe, dont le record compte 40,1 km/h de moins que celui du Mugello. Notons par ailleurs que la ligne de départ est désormais positionnée 145 m plus loin qu'elle ne l'était il y a encore deux ans, un changement initialement mis en place afin d'offrir un meilleur point de vue aux spectateurs.

Légèrement réduites en 2018, les courses des trois catégories du Championnat du monde conservent cette année une longueur stable, avec 27 tours pour celle du MotoGP, 25 pour celle du Moto2 et 22 pour celle du Moto3.

Longueur de la piste 4,185 km Largeur de la piste 13 m Virages 5 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 674 m Distance de la course MotoGP 112,995 km (27tours) Pole position à gauche Construction 1965

Le tracé du circuit Bugatti pour le Grand Prix de France

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Maverick Vinales 1'32"309 2017 Record de la pole Johann Zarco 1'31"185 2018 Record V-max Andrea Iannone 316,6 km/h 2015 Record vitesse moyenne Johann Zarco 165,2 km/h 2018

L'allocation Michelin pour le GP de France :

L'allocation de pneus Michelin pour la saison 2020

Pneus slicks :

Avant :

Soft (bande blanche)

Medium (pas de bande)

Hard (bande jaune)

Arrière :

Soft (bande blanche) - Asymétrique, côté droit plus dur

Medium (pas de bande) - Asymétrique, côté droit plus dur

Hard (bande jaune) - Asymétrique, côté droit plus dur

Pneus pluie :

Avant :

Soft (bande bleue)

Medium (pas de bande)

Arrière :

Soft (bande bleue) - Asymétrique, côté droit plus dur

Medium (pas de bande) - Asymétrique, côté droit plus dur

Piero Taramasso (responsable deux roues pour Michelin Motorsport) : "Le circuit du Mans réclame une attention particulière avec de nombreux virages lents et des freinages violents. Le pneu avant est très sollicité. Nous avons donc soigneusement sélectionné les gommes pour cela. Et puis les conditions météo seront peut-être très différentes en octobre avec des températures très basses le matin. Nous en avons bien sûr tenu compte lors de la sélection des pneumatiques."

Le palmarès du Grand Prix de France depuis dix ans :

Année Pole position Victoire 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Johann Zarco Marc Márquez 2017 Maverick Viñales Maverick Viñales 2016 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2015 Marc Márquez Jorge Lorenzo 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Marc Márquez Dani Pedrosa 2012 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo 2011 Casey Stoner Casey Stoner 2010 Valentino Rossi Jorge Lorenzo

Le GP de France 2019

Pole position : Marc Márquez

Marc Márquez Meilleur tour en course : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Podium : Marc Márquez vainqueur, Andrea Dovizioso 2e, Danilo Petrucci 3e

Météo - Un week-end humide et froid

Abordons le sujet qui fâche... Si Le Mans a déjà une réputation, parfois trompeuse, d'épreuve pluvieuse à sa date habituelle du mois de mai, il sera difficile cette fois de passer entre les gouttes en ce mois d'octobre. La météo s'annonce toutefois variable, mais selon les prévisions émises par Météo France avant le week-end, c'est la journée de vendredi qui devrait être la plus automnale, avec de la pluie annoncée toute la journée, et même des rafales de vent allant jusqu'à 40 km/h le matin. La situation devrait quelque peu s'améliorer samedi et dimanche, même si des averses sont tout de même attendues. Reste à voir à quelle heure elles frapperont le circuit !

Côté températures, ne nous faisons pas d'illusions, le thermomètre n'atteindra pas les 20°C. La journée de vendredi est annoncée comme étant la plus douce, avec 13°C le matin et 17°C l'après-midi. Moins humides, les deux journées suivantes devraient aussi être plus froides en matinée où l'on n'annonce que 6°C à 8°C. Samedi après-midi et dimanche après-midi, on prévoit 14-15°C pour les qualifications et les courses.

Course suivante : Grand Prix d'Aragón (16-18 octobre)

Calendrier MotoGP