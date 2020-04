Le GP de France MotoGP s'accroche et "reste une possibilité"

Le promoteur du Grand Prix de France a fait savoir que le report de l'épreuve tricolore du MotoGP était bel et bien toujours à l'étude à ce jour. Initialement prévue du 15 au 17 mai, celle qui devait être la deuxième manche européenne de la saison a fait les frais en début de mois de la pandémie de COVID-19 et a été reportée à une date restant pour le moment à définir. Après avoir reprogrammé les Grands Prix de Thaïlande, des Amériques et d'Argentine, les instances ont en effet pris le parti de ne plus s'aventurer à fixer de nouvelles dates pour les épreuves suivantes, bien que toutes se soient tour à tour trouvées dans l'impossibilité d'être organisées au printemps comme initialement prévu.

Aucun nouveau calendrier n'est donc attendu tant que les perspectives de reprise n'auront pas été clarifiées. Pour chacune des épreuves concernées, les instances doivent à la fois se montrer attentives à l'évolution de la situation mondiale, tant concernant le danger sanitaire que les restrictions de déplacements, mais aussi s'en tenir aux décisions gouvernementales locales. "Pour l'instant, on pourrait dire que nous n'avons pas de calendrier", indiquait ces derniers jours Manel Arroyo, directeur exécutif de la Dorna, Catalunya Rádio. "Nous devons être honnêtes, si les Grands Prix n'ont pas encore été officiellement reportés, c'est parce que les promoteurs nous demandent certaines conditions, car dans leur pays les circonstances existent pour annuler le Grand Prix."

Dans le cas de la France, un prolongement du "confinement le plus strict" au moins jusqu'au 11 mai a été annoncé lundi par le président de la République, ainsi que le maintien de l'interdiction de toute manifestation publique de grande ampleur et de la fermeture des lieux de loisir jusqu'à la mi-juillet. "Les lieux rassemblant du public : restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront fermés", a précisé Emmanuel Macron. "Les grands festivals et événements avec public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. La situation sera collectivement évaluée chaque semaine pour adapter les choses et vous donner de la visibilité pour leur protection."

Dans ce contexte, et alors que de nombreux festivals et événements de grande ampleur sont désormais annulés et quelques autres repoussés, à l'instar du Tour de France qui doit être décalé de deux mois, les organisateurs du Grand Prix de France MotoGP confirment officiellement maintenir leur volonté de trouver une nouvelle date.

"Compte tenu de la situation sanitaire actuelle qui est en constante évolution et des annonces gouvernementales de ce lundi 13 avril, le report du SHARK Helmets Grand Prix de France 2020 reste à ce jour une possibilité", indique en effet le promoteur, qui souligne qu'une décision sera prise d'ici un mois, soit au moment où les premiers essais libres auraient dû débuter au Mans.

"Nous comprenons tout à fait l’impatience de chacun quant à cette situation. Nous espérons, sous l’égide de la FIM et de Dorna, pouvoir prendre une décision au 15 mai prochain, nous permettant ainsi de répondre à l’attente de nos fidèles spectateurs. En attendant cette information, les billets restent donc valables et les modalités de remboursement ne pourront être présentées qu’une fois la date de report connue et communiquée", est-il précisé.

En l'état, le Grand Prix d'Allemagne, du 18 au 21 juin, est la première épreuve figurant sur l'agenda MotoGP. Dans les autres grands championnats de sports mécaniques, la France est pour le moment le premier rendez-vous de la saison de Formule 1, cependant sa programmation fin juin devient impossible en présence de public au vu des dernières annonces du chef de l'État. En Endurance, les 24 Heures du Mans ont été reportées en août pour la moto et en septembre pour les catégories auto. En WorldSBK, la manche de Magny-Cours n'a été repoussée que d'une semaine, début octobre, afin d'éviter un conflit de date avec le MotoGP. Le Motocross des Nations doit quant à lui se tenir en septembre, et la manche FIM MX de St Jean d'Angély n'a pas encore de nouvelle date à la suite de sa déprogrammation.