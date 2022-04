Le GP de Malaisie prolonge son contrat avec le MotoGP

Le MotoGP continuera à se rendre sur le circuit de Sepang au moins jusqu'en 2024. Le contrat entre l'organisateur du Grand Prix de Malaisie et la Dorna, en charge de l'aspect commercial de la catégorie, a été renouvelé et les discussions pour une prolongation jusqu'à la saison 2026 ont déjà commencé. Carmelo Ezpeleta se réjouit de ce nouvel accord avec une piste présente au calendrier depuis la saison 1999.

"Nous sommes heureux de confirmer que le Grand Prix de Malaisie restera au calendrier au moins jusqu'en 2024", déclare le promoteur du championnat. "La Malaisie est un marché vital pour le MotoGP et c'est un plaisir de rouler à Sepang et de constater l'incroyable passion des supporters venus remplir les tribunes. Après un retour réussi en Malaisie pour les essais de pré-saison cette année, nous avons une immense envie de revenir pour la course. Nous sommes impatients de disputer le Grand Prix de Malaisie et de voir les supporters malaisiens pendant de nombreuses saisons."

Le test organisé au mois de février représentait la première visite du championnat sur le circuit depuis deux ans et ces mêmes essais précédant la saison 2020, juste avant le début de la crise sanitaire. Après deux annulations provoquées par la pandémie, la course a retrouvé sa place habituelle au calendrier 2022 du MotoGP, à la fin du mois d'octobre.

Le nouvel accord implique Petronas, qui restera le sponsor-titre. Le pétrolier national a mis fin à son soutien du team SRT, devenu RNF cette année, mais il reste présent en tant que partenaire technique du Moto2 et du Moto3 et compte sur le Grand Prix de Malaisie pour continuer à faire sa promotion. "Être sponsor-titre offre une opportunité unique à Petronas de créer un lien avec l'immense audience du championnat et de présenter notre marque et nos produits", souligne Datin Anita Azrina Abdul Aziz, en charge des communications stratégiques de la marque.

"Et surtout, ce partenariat stratégique avec Dorna Sports permet de donner un nouvel élan au tourisme et aux compétitions en Malaisie, au bénéfice des Malaisiens et des visiteurs, à un moment où le monde se relève de la pandémie."