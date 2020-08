GP de République Tchèque - Programme et guide d'avant-course

Avec un calendrier 2020 désormais calé sur 14 manches pour le MotoGP (15 pour les catégories Moto2 et Moto3), le championnat se poursuit à Brno, hôte traditionnel du Grand Prix de République Tchèque. Épreuve européenne la plus orientale de la saison, le rendez-vous qui marque habituellement le retour de la pause estivale et l'entrée dans la seconde moitié de la saison accueille cette année un contingent MotoGP qui vient tout juste d'entamer sa compétition et qui a encore tout à prouver. Il s'agira de la seule particularité de ce déplacement à Brno, qui se veut classique avec une seule manche au programme sur place, contrairement à Jerez qui a lancé la saison en accueillant deux courses, et au Red Bull Ring qui en fera de même ces prochaines semaines.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de République Tchèque ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme.

Les EL1, EL2 (vendredi) et EL3 (samedi) des trois catégories seront diffusés en direct sur Canal+ Sport, de même que les qualifications Moto2 et Moto3 (samedi) et les trois séances de warm-up (dimanche). C'est en revanche la chaîne Canal+ qui diffusera les EL4 et les qualifications MotoGP samedi après-midi, puis les courses des trois catégories dimanche à partir de 10h55.

Des rediffusions seront proposées : ce sera le cas des qualifications MotoGP, qui pourront être revues samedi à partir de 18h sur Canal+ Sport, ainsi que de la course de la catégorie reine sur la même chaîne lundi à partir de 13h, suivie par celles des deux autres catégories.

Guide circuit

La République Tchèque figure au calendrier des Grands Prix mondiaux depuis son indépendance en 1993, ayant alors repris le flambeau du Grand Prix de Tchécoslovaquie, qui fut une manche stable du Championnat du monde de 1965 à 1982. Fort d'une longue tradition motocycliste, Brno a accueilli chacun de ces Grands Prix, d'abord avec un circuit routier puis depuis 1987 avec l'Automotodrom encore arpenté aujourd'hui.

Piste rapide, figurant dans le top 10 des circuits affichant la moyenne au tour la plus rapide parmi celles qu'arpente normalement le MotoGP, elle se caractérise par de fortes accélérations, des freinages appuyés, mais aussi un dénivelé important puisque 70 mètres séparent le point le plus bas du point culminant de ce tracé niché au cœur des collines et des forêts. Les 14 virages, majoritairement à droite, offrent de nombreuses opportunités de dépassement, sans compter le gros freinage au bout de la ligne droite principale, qui n'est pas en reste en matière de spectacle !

Longueur de la piste 5,403 km Largeur de la piste 15 m Virages 6 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 636 m Distance de la course MotoGP 113,463 km (21 tours) Pole position à gauche Construction 1987

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Dani Pedrosa 1'56"027 2014 Record de la pole Marc Márquez 1'54"596 2016 Record V-max Andrea Iannone 316,4 km/h 2015 Record vitesse moyenne Marc Márquez 169,7 km/h 2016

Le palmarès du Grand Prix de République Tchèque depuis dix ans :

Année Pole position Victoire 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso 2017 Marc Márquez Marc Márquez 2016 Marc Márquez Cal Crutchlow 2015 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2014 Marc Márquez Dani Pedrosa 2013 Cal Crutchlow Marc Márquez 2012 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2011 Dani Pedrosa Casey Stoner 2010 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo

Le GP de République Tchèque 2019

Pole position : Marc Márquez

Marc Márquez Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Andrea Dovizioso 2e, Jack Miller 3e

Météo - Des conditions estivales et stables

Contrairement à Jerez, Brno a conservé sa date traditionnelle dans le calendrier chamboulé par la situation sanitaire mondiale. Il n'y a donc pas de surprise météorologique à y attendre, bien que la chaleur soit toujours au programme. Les prévisions annoncent en effet des températures de 17 à 19°C le matin et un thermomètre culminant à 30-31°C l'après-midi. Un vent de nord-est est attendu, assez stable d'un jour à l'autre, et avec un ciel dégagé le risque de pluie sera faible (10%) pour chacune des trois journées.

Course suivante : Grand Prix d'Autriche (14-16 août)

