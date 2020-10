GP de Teruel MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Le MotorLand Aragón fait partie des quatre circuits qui cette saison accueillent deux Grands Prix consécutivement, une démarche adoptée par les instances dirigeantes du MotoGP afin de renforcer un calendrier amoindri par la crise sanitaire et l'impossibilité de prévoir de courses hors d'Europe. Après le traditionnel Grand Prix d'Aragón la semaine dernière, place donc ce week-end au Grand Prix de Teruel, du nom de la province dans laquelle est située la piste, dans les terres à l'ouest des côtes touristiques.

Au calendrier depuis 2010, la piste située près de la ville d'Alcañiz a vu Suzuki signer un premier succès le week-end dernier. La marque a rejoint au palmarès Ducati (une victoire également), Yamaha (deux) et Honda, qui s'est s'imposé sept fois dont cinq avec Marc Márquez. En l'absence du #93 à nouveau cette semaine, le HRC pourrait compter sur Álex Márquez, auteur dimanche d'une superbe course, pour tenter de retrouver les sommets.

Alors que le MotoGP se rend habituellement sur place fin septembre, des températures très faibles ont été enregistrées le week-end dernier, peinant à remonter suffisamment pour le début des séances matinales après la forte baisse nocturne. Un changement d'horaires a par conséquent été mis en place à partir de la deuxième journée, et ce décalage s'appliquera à nouveau cette semaine.

Les horaires

Afin d'éviter tout clash avec la Formule 1, le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 13h. Mais attention au passage à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche !

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Teruel ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Il faudra d'abord se rendre sur Canal+ Décalé pour suivre les Essais Libres 1 et 2 vendredi. Samedi, les Essais Libres 3 des trois catégories seront à suivre sur Canal+, de même que les qualifications Moto3 et MotoGP, et les EL4 MotoGP. Pour les qualifications Moto2, il faudra en revanche repasser sur Canal+ Décalé.

Dimanche, les trois séances de warm-up, puis les courses Moto3 et MotoGP seront quant à elles diffusées en direct sur Canal+. La Formule 1 prenant ensuite ses quartiers sur Canal+, il faudra basculer à nouveau sur Canal+ Décalé pour suivre la course Moto2.

Guide circuit

Circuit moderne, dessiné par Hermann Tilke au milieu des collines ocres du désert du Teruel, le MotorLand Aragón a d'emblée séduit le paddock lorsqu'il a remplacé au pied levé un Grand Prix de Hongrie qui n'a jamais abouti. Depuis, il a été disputé sans discontinuer sur cette piste qui a la particularité de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le circuit impose une longue ligne droite dans laquelle les 350 km/h ont été dépassés pour la première fois le week-end dernier, mais aussi un profil complexe avec des virages tantôt rapides tantôt serrés. Peu utilisé pendant l'année, il était sale en début de week-end, balayé par de forts vents. Son bitume, qui a la réputation d'être abrasif, a également vu sa température s'effondrer la nuit et en début de journée.

Longueur de la piste 5,077 km Largeur de la piste 15 m Virages 10 gauche - 7 droite Plus longue ligne droite 968 m Distance de la course MotoGP 116,771 km (23 tours) Pole position à droite Construction 2009

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Jorge Lorenzo 1'48"120 2015 Record de la pole Marc Márquez 1'46"635 2015 Record V-max Pecco Bagnaia & Jack Miller 351,8 km/h 2020 Record vitesse moyenne Marc Márquez 171,4 km/h 2015

Météo - Un peu plus chaud que le week-end dernier

Après le passage d'averses dans la semaine, le MotorLand Aragón devrait retrouver des conditions ensoleillées pour l'intégralité du Grand Prix de Teruel, le retour de la pluie n'étant envisagé que pour la soirée de dimanche sous réserve de l'évolution des prévisions d'ici-là. Les températures annoncées pour la nuit et le début de matinée restent fraîches, mais devraient se situer quelques degrés au-dessus du week-end dernier. Les après-midi quant à eux sont annoncés cléments, avec 22 à 23°C dans l'air. Les pilotes regretteront toutefois le retour du vent, avec des rafales de 20 à 25 km/h annoncées pour la première journée du Grand Prix, avant un léger faiblissement.

Course suivante : Grand Prix d'Europe (6-8 novembre)

