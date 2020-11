Conséquence directe de la pandémie de COVID-19 et des fortes restrictions imposées sur les voyages dans le monde cette année, le circuit Ricardo Tormo fait partie de ceux qui auront accueilli deux Grands Prix. Si cela nous a permis de retrouver un Grand Prix d'Europe, appellation disparue du championnat depuis 25 ans, l'épreuve de cette semaine porte en revanche son nom habituel en faisant honneur à la Communauté autonome de Valence.

Arrivé au calendrier en 1999, avec une première édition remportée par Régis Laconi en catégorie 500cc, le circuit, situé sur la commune de Cheste, en périphérie de Valence, a accueilli durant 18 ans le tomber de rideau de la saison, ce qui lui a valu d'attribuer le titre MotoGP par quatre fois, le dernier épisode remontant à 2017 avec l'épilogue du duel Márquez-Dovizioso. Joan Mir s'y présentant en net leader du classement, il est tout à fait possible que la catégorie reine consacre à nouveau son champion ici cette année, avant le voyage vers Portimão pour le Grand Prix du Portugal, dernière manche de 2020.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h. Le programme du week-end est identique à celui de la semaine dernière, avec des séances retardées chaque jour afin de s'adapter aux conditions possiblement fraîches pouvant être rencontrées en matinée.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Valence ?

Le programme TV est également identique à celui de la semaine dernière sur les chaînes du groupe Canal+, diffuseur officiel du MotoGP en France. C'est sur Canal+ Décalé qu'il faudra se rendre pour suivre l'ensemble des essais libres, des qualifications et des séances de warm-up, pour les trois catégories. Dimanche, il faudra y rester pour suivre les courses Moto2 et Moto3, mais basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Guide circuit

Parmi les pistes les plus courtes du championnat, Valence comporte des difficultés techniques renforcées par ses nombreux changements de direction, imposant aux pilotes de passer beaucoup de temps sur l'angle. Avec le MotorLand Aragón, il est le seul circuit cette saison à imposer un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La majorité des virages tournent donc à gauche et le circuit, de type stadium, impose sur le sec des pneus asymétriques à l'avant comme à l'arrière, avec un flanc gauche renforcé.

Longévité oblige, Valentino Rossi est, comme bien souvent, le pilote le plus expérimenté sur place, le seul du plateau actuel à avoir disputé toutes les éditions précédentes de ce Grand Prix. Concernant le palmarès, c'est du côté de chez Honda qu'il faut chercher les meilleures statistiques sur ce circuit à l'ambiance habituellement survoltée (mais qui se tiendra à huis clos cette année), avec dix succès MotoGP contre cinq pour Yamaha, trois pour Ducati − et désormais un pour Suzuki si l'on compte le GP d'Europe du week-end dernier.

Chez les pilotes, Dani Pedrosa, qui y a décroché sa dernière victoire, partage le score de quatre victoires MotoGP avec Jorge Lorenzo, celui-ci étant également détenteur du record du meilleur tour absolu. Tous deux sont toutefois désormais à la retraite, et le dernier vainqueur en date, Marc Márquez, sera lui aussi absent cette semaine, car toujours convalescent.

Lire aussi : Marc Márquez choisit de repousser son retour à 2021

Longueur de la piste 4,055 km Largeur de la piste 12 m Virages 9 gauche - 5 droite Plus longue ligne droite 876 m Distance de la course MotoGP 108,135 km (27 tours) Pole position à droite Construction 1999

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'31"116 2019 Record de la pole Jorge Lorenzo 1'29"401 2016 Record V-max Andrea Dovizioso 337,0 km/h 2020 Record vitesse moyenne Jorge Lorenzo 161,2 km/h 2016

Les vainqueurs du Grand Prix de Valence depuis 10 ans :

Année Pole position Victoire 2019 Fabio Quartararo Marc Márquez 2018 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2017 Marc Márquez Dani Pedrosa 2016 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2015 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2014 Valentino Rossi Marc Márquez 2013 Marc Márquez Jorge Lorenzo 2012 Dani Pedrosa Dani Pedrosa 2011 Casey Stoner Casey Stoner 2010 Casey Stoner Jorge Lorenzo

Le GP de Valence 2019

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Fabio Quartararo 2e, Jack Miller 3e

Météo - Vers un week-end clément

Le premier week-end sur place s'est révélé mouvementé côté météo, puisque seule la journée de dimanche a été totalement épargnée par la pluie, les pilotes devant composer avec des conditions tantôt véritablement mouillées, tantôt humides, voire mixtes et séchantes. Ce deuxième Grand Prix sur place s'annonce bien plus clément, pour le plus grand soulagement de certain.

Les prévisions annoncent des températures de 10°C à 12°C en matinée, et de 20°C à 22°C l'après-midi, avec tout au plus quelques nuages mais aucune averse en vue. La journée de dimanche devrait être la plus ensoleillée.

Course suivante : Grand Prix du Portugal (20-22 novembre)

Calendrier MotoGP