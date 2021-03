En "grande difficulté" fin 2020, Bagnaia se fixe un objectif modeste

Ducati a fait forte impression aux tests de Losail, principalement par le biais de Jack Miller, nouveau pilote de l'équipe d'usine et auteur du meilleur temps de la semaine. Son équipier Pecco Bagnaia, lui aussi promu depuis le team Pramac, a moins été sous les projecteurs mais il a également réalisé une belle performance, avec le cinquième temps au cumul de toutes les journées.

Bagnaia a trouvé des réglages qui lui ont donné satisfaction, ce qui lui donne l'espoir de se battre pour le top 5 en début de saison. "Je pense qu'on a fait du très bon travail durant ces quatre jours", a résumé le natif de Turin au terme de sa semaine d'essais. "Je me suis bien senti avec la moto dès le début et on a travaillé sur deux types de set-up différents. On en a choisi un, avec lequel j'ai fait une simulation de course [jeudi], ainsi qu'un time attack, et j'ai été très compétitif."

"Je suis très content du travail abattu et je pense qu'on est bien préparé pour la première course. Il sera important d'être rapide aussi sur le time attack. [Jeudi] j'ai fait un bon temps, mais je pense que ça n'est pas assez pour être sur l'une des deux premières lignes. Il faut donc qu'on travaille là-dessus, mais on est en tout cas préparé pour le moment et je pense qu'on peut se battre pour le top 5. Notre rythme est très bon, et la durée de vie des pneus aussi, donc on a très bien travaillé."

L'objectif affiché par Bagnaia pourrait sembler modeste pour le représentant d'une équipe d'usine mais le pilote italien préfère se garder de tout excès d'optimisme après sa fin de saison difficile en 2020. Depuis son premier podium, conquis à Misano, il n'a fini qu'une seule course parmi les dix premiers et connu cinq abandons : "Si je regarde mes dernières courses de l'année dernière, je préfère dire que le top 5 sera mon objectif parce que j'ai terminé la saison en grande difficulté et je préfère penser au top 5 et non plus. Mon rythme est en tout cas très bon, alors on verra pendant le week-end."

Lorsqu'il lui est demandé s'il est logique qu'il soit considéré comme un outsider plus que comme un favori, Bagnaia répond donc avec une certaine humilité : "Tu parles ! L'année dernière, après les premières manches, je n'ai plus fini une seule course alors c'est normal qu'on ne me mette pas parmi les favoris. On en reparlera peut-être après la première course, mais pour le moment c'est normal que ce soit comme ça. J'ai fait de très bons tests, mais même moi, franchement, j'ai plus pris en considération des pilotes comme Mir ou ceux de Yamaha plutôt qu'Aleix Espargaró, par exemple, alors qu'il a fait de très bons tests et qu'il a été très rapide. C'est juste qu'il y a des pilotes dont on sait qu'ils sont toujours rapides, et d'autres qui de temps en temps réalisent un exploit. C'est normal que d'autres pilotes aient été cités comme favoris."

Les objectifs mesurés de Pecco Bagnaia ne l'empêchent pas de se satisfaire des progrès effectués depuis un an, avec d'importants gains, tant dans l'exercice des qualifications que dans les relais de course. Le pilote Ducati se sent plus à son aise sur la Desmosedici, dont il comprend mieux les subtilités qu'il y a un an.

"Mes sensations avec la moto sont vraiment très bonnes, peut-être meilleures que l'année dernière quand j'étais rapide. Je fais les choses plus facilement que l'année dernière. Et puis, l'année dernière, ces tests avaient été bons pour moi mais cette année j'ai amélioré mon rythme d'une seconde, et mon temps sur le time attack a aussi été plus rapide d'une seconde. J'ai donc beaucoup progressé, y compris en ce qui concerne ma confiance dans la moto. Je sais qu'elle est très similaire à la moto de l'année dernière, mais j'ai beaucoup amélioré mon style de pilotage et mes sensations, alors je suis très content parce que je ne me suis jamais senti aussi bien avec cette moto."

Les écarts ont été très faibles au cours de la semaine et même s'il était très impressionné par les pilotes Yamaha au début des tests, Pecco Bagnaia a finalement du mal à dégager un favori net pour le Grand Prix du Qatar. Il s'attend à ce que plusieurs pilotes soient dans la lutte pour la victoire, avec l'espoir d'en faire partie.

"Je mettrais Jack et moi, les Yamaha, les Suzuki, Aleix Espargaró aussi parce qu'il a été très fort, et Pol Espargaró assez proche. Il est donc difficile de dire qui peut être le plus rapide pour le moment. Zarco, on a vu qu'il fait de bons temps. On a l'avantage en vitesse de pointe, ce qui nous aide toujours beaucoup. Mais j'ai du mal à dire qui est favori pour le moment. Les Yamaha, et surtout Quartararo, ont eu un très bon rythme. On est tous très proches, on est plusieurs en l'espace de deux dixièmes."

Avec Léna Buffa

