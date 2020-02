2020 sera une année très importante pour Valentino Rossi. Le pilote de Tavullia devra en effet décider de poursuivre sa carrière ou de la stopper. Tout dépendra de son niveau de compétitivité, qu'il tentera de tester dans la première partie de cette saison qui approche.

Mais il en est un qui connaît bien les pensées de Vale, c'est son papa Graziano, l'homme qui a inspiré et accompagné le Docteur dans les premières années de sa carrière pour l'amener au firmament du Championnat du monde. Il a été le premier à réaliser le talent du n°46 et Graziano a été l'homme qui a "forcé" Carlo Pernat à aller le voir de près pour Aprilia quand Rossi n'était qu'un enfant.

Selon vous, qui se battra pour le titre en MotoGP cette année ?

Je pense que ce sera la même chose que d'habitude. Il pourrait y avoir la surprise d'Aprilia en tant que nouvelle prétendante au titre et un peu, au même niveau, de KTM également. Il y a Honda et Yamaha et cette année, Suzuki doit être tenue en haute estime.

Pensez-vous que Yamaha attendait la décision de Valentino?

Yamaha donne fondamentalement à tous les pilotes les mêmes chances, Valentino était donc l'un des trois pilotes qui espéraient une place dans l'équipe d'usine. Yamaha a choisi Quartararo et Vinales pour 2021.

Yamaha a demandé à Valentino s'il pouvait leur confirmer son engagement pour 2020 et 2021, mais Vale a répondu qu'il ne pouvait évaluer sa situation qu'après cinq ou six courses et qu'il ne voulait pas prendre de décision avant la seconde moitié de la saison.

Yamaha lui a ensuite offert une moto d'usine avec un contrat avec l'équipe Petronas - une équipe qui a obtenu de très bons résultats avec une machine semi-officielle l'année dernière. Petronas a également remporté les six derniers championnats du monde de F1 avec Mercedes. À mon avis, ce sont d'excellentes conditions, également parce que ce sera une moto d'usine. Je pense que Yamaha a donc été correct avec Valentino.

Diapo Liste Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 1 / 13 Photo de: Yamaha Motor Racing Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 2 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 3 / 13 Photo de: Yamaha Motor Racing Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 4 / 13 Photo de: Yamaha Motor Racing Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 5 / 13 Photo de: Yamaha Motor Racing Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 6 / 13 Photo de: Motogp.com Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 7 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: il vincitore della gara Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 8 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore della gara Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 9 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore della gara Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 10 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: il vincitore della gara Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 11 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: il vincitore della gara Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 12 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: il vincitore della gara Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 13 / 13 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il y a eu beaucoup de rumeurs dernièrement selon lesquelles Aprilia pourrait être intéressée. Pensez-vous que ce serait une option pour Valentino?

Honnêtement, je ne peux pas vous le dire pour le moment. Je ne sais pas si Aprilia est intéressée par Valentino, ou vice versa.

Comment évaluez-vous la situation chez Honda: le fait que son frère fasse partie de la même équipe sera-t-il une motivation ou un frein pour Marc Marquez?

Je ne pense pas que Marquez fasse trop de sentiment en compétition, et ce pour qui que ce soit. Je pense donc que son frère sera à ses yeux un adversaire comme tout le monde.

Pensez-vous que Valentino a déjà décidé quoi faire en 2021?

Non, et c'est ce qu'il a dit à Yamaha. Il doit d'abord faire sept ou huit courses pour voir ce qui se passe.

Pensez-vous qu'il prendra une décision plus tôt s'il effectue un bon début de saison?

Oui, je le pense.

"Qui sait, peut-être que [Jorge Lorenzo] reviendra en vainqueur".

Comment pourrait évoluer le MotoGP s'il décidait de s'en aller ?

Nous devons attendre et voir. Je ne pense pas que le MotoGP changera beaucoup au niveau de l'action sur la piste, mais ce sera forcément différent dans les tribunes.

Vous avez quitté la compétition sur deux roues après un grave accident. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez pris votre retraite? Pensez-vous que Lorenzo, qui a connu une situation similaire, peut se remettre sur pied?

Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai bien évidemment ressenti un grand regret et j'aurais quand même aimé continuer à courir. Mais c'était peut-être un bien pour un mal pour moi au final, car il est toujours difficile pour un pilote de prendre sa décision de prendre sa retraite. Sinon, j'aurais pu continuer jusqu'à 72 ou 73 ans !

Je pense que Jorge aimerait disputer certaines courses pour Yamaha et je pense qu'il aura ces opportunités. Il est toujours un pilote de haut niveau. Qui sait, peut-être qu'il reviendra avec une victoire.

Quelle a été l'émotion la plus forte que Valentino vous a donnée en tant que père?

C'est une question difficile. Je me souviens encore quand il a signé la pole position avec une Sport Production à Misano. C'était un moment dont je me souviens encore. Mais il y en avait beaucoup d'autres.

Vous attendiez-vous à ce qu'il arrive à ce niveau un jour ? Quand avez-vous réalisé qu'il avait ce petit quelque chose?

Non, je ne m'y attendais pas. Je savais qu'il pouvait être l'un des grands de ce sport lorsqu'il a remporté sa première course en 500 cm3. Il avait gagné toutes les catégories à ce moment-là, mais les véritables champions sont ceux qui s'imposent dans la catégorie majeure.

Vous a-t-il déjà mis au défi de participer à une course - sur deux ou quatre roues?

Oui, souvent sur quatre roues. Surtout en rallye.

Un dernier mot sur Giancarlo Morbidelli?

Il était merveilleux. J'adorais Giancarlo. J'aimais être proche de lui car il était le meilleur dans ce qu'il faisait. Il était très modeste et ne s'est jamais mis en avant, mais au bout du compte, il était derrière beaucoup de choses. Il était le meilleur de tous.