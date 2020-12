Gresini s'engage en MotoGP jusqu'en 2026 et redevient team indépendant

Le team Gresini a annoncé ce lundi avoir scellé un nouvel accord afin de prolonger son implication dans la catégorie MotoGP des Grands Prix au-delà de son engagement actuel dont l'échéance était fixée à fin 2021.

À l'instar de l'ensemble des équipes privées actuellement présentes en MotoGP, le team italien se trouvait à la croisée des chemins alors qu'approche la fin du cycle actuel des contrats, et le choix a été fait non seulement de s'engager pour cinq nouvelles années, grâce à un nouveau contrat signé avec l'IRTA et courant de 2022 à 2026, mais aussi de le faire en retrouvant le statut de team indépendant.

Formation historique du championnat, présente dans la catégorie reine depuis 1997, le team Gresini a connu le succès, avec notamment 14 victoires et trois championnats bouclés à la deuxième place du classement pilotes, mais il a su aussi se réinventer pour durer. Ainsi, à partir de 2015, il s'est lié à Aprilia afin de soutenir le programme officiel du constructeur de Noale pendant que celui-ci se relançait dans le championnat. Aujourd'hui, l'objectif des deux structures est toutefois de retrouver une organisation plus classique, Aprilia en alignant une véritable équipe d'usine (notamment avec Aleix Espargaró, déjà sous contrat pour 2022) et Gresini en redevenant un team privé à part entière.

L'équipe indique qu'elle "retrouve ainsi sa place naturelle, en comptant exclusivement sur ses propres forces". Cette annonce la place désormais sur le marché afin de se lier à l'un des six constructeurs actuellement présents en MotoGP pour en devenir l'équipe satellite à partir de 2022. Sans exclure Aprilia, cela pourrait lui permettre d'appuyer un autre programme, à l'instar de celui de Suzuki pour lequel une décision doit être prise d'ici mars ou avril prochain.

"Nous sommes heureux d'annoncer cet accord avec l'IRTA, qui nous verra engagés en MotoGP pour cinq nouvelles années à partir de 2022", se félicite Fausto Gresini. "Nous ne représenterons plus l'Aprilia officielle, nous poursuivrons notre parcours en tant que team indépendant, et nous le ferons avec tout autant d'envie et d'implication. Il y a énormément de travail à mener et énormément de choses à définir et à communiquer. Bien entendu, nous sommes déjà au travail sur cet énorme projet et nous dévoilerons petit à petit tous les détails."

Seule structure à être par ailleurs également engagée dans les deux autres catégories du Championnat du monde, le team Gresini a d'ores et déjà annoncé avoir signé avec Fabio Di Giannantonio un contrat prévoyant la promotion du jeune pilote italien vers le MotoGP en 2022.

À ce jour, KTM est le seul constructeur à avoir officiellement prolongé son contrat avec le MotoGP afin de rester engagé jusqu'en 2026.